Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»

Ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με τον Λιονέλ Μέσι (13) και τον Κιλιάν Εμπαπέ (12) να τον απειλούν