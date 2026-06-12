Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Μίροσλαβ Κλόζε Εθνική Γερμανίας Λιόνελ Μέσι

Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»

Ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με τον Λιονέλ Μέσι (13) και τον Κιλιάν Εμπαπέ (12) να τον απειλούν 

Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»
Ο Γερμανός στράικερ Μίροσλαβ Κλόζε έχει παίξει σε 4 διαφορετικά Μουντιάλ και με 16 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. 

Στο Μουντιάλ 2026 δείχνει με τον απειλεί ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος έχει 13 γκολ σε 5 Μουντιάλ αλλά και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 12. Κάτω από τον Κλόζε είναι ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο (15) αλλά και ο Γκερντ Μίλερ (14) αλλά και οι δύο έχουν αποσυρθεί. 

Ο Κλόζε ρωτήθηκε για το ρεκόρ του και δήλωσε πως φέτος θα... σπάσει και θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι τον οποίο και θαυμάζει.

«Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει σε αυτό το τουρνουά. Και περιμένω την Αργεντινή και τη Γαλλία να προχωρήσουν μακριά. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει. Είμαι τεράστιος θαυμαστής του Μέσι, πάντα ήμουν. Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα. Και έχω επίσης πολλή εκτίμηση για τον Αργεντινό προπονητή Σκαλόνι. Έπαιξα μαζί του στη Λάτσιο και μου έδειξε λίγο την πόλη τότε. Είμαστε καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλόζε.


Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης