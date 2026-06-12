Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»
Μουντιάλ 2026, Κλόζε: «Περιμένω να σπάσει φέτος το ρεκόρ μου, ευπρόσδεκτος να το κάνει ο Μέσι»
Ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με τον Λιονέλ Μέσι (13) και τον Κιλιάν Εμπαπέ (12) να τον απειλούν
Ο Γερμανός στράικερ Μίροσλαβ Κλόζε έχει παίξει σε 4 διαφορετικά Μουντιάλ και με 16 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.
Στο Μουντιάλ 2026 δείχνει με τον απειλεί ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος έχει 13 γκολ σε 5 Μουντιάλ αλλά και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 12. Κάτω από τον Κλόζε είναι ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο (15) αλλά και ο Γκερντ Μίλερ (14) αλλά και οι δύο έχουν αποσυρθεί.
Ο Κλόζε ρωτήθηκε για το ρεκόρ του και δήλωσε πως φέτος θα... σπάσει και θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι τον οποίο και θαυμάζει.
«Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει σε αυτό το τουρνουά. Και περιμένω την Αργεντινή και τη Γαλλία να προχωρήσουν μακριά. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει. Είμαι τεράστιος θαυμαστής του Μέσι, πάντα ήμουν. Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα. Και έχω επίσης πολλή εκτίμηση για τον Αργεντινό προπονητή Σκαλόνι. Έπαιξα μαζί του στη Λάτσιο και μου έδειξε λίγο την πόλη τότε. Είμαστε καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλόζε.
Στο Μουντιάλ 2026 δείχνει με τον απειλεί ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος έχει 13 γκολ σε 5 Μουντιάλ αλλά και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 12. Κάτω από τον Κλόζε είναι ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο (15) αλλά και ο Γκερντ Μίλερ (14) αλλά και οι δύο έχουν αποσυρθεί.
Ο Κλόζε ρωτήθηκε για το ρεκόρ του και δήλωσε πως φέτος θα... σπάσει και θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι τον οποίο και θαυμάζει.
«Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει σε αυτό το τουρνουά. Και περιμένω την Αργεντινή και τη Γαλλία να προχωρήσουν μακριά. Αυτό είναι απολύτως εντάξει, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει. Είμαι τεράστιος θαυμαστής του Μέσι, πάντα ήμουν. Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα. Και έχω επίσης πολλή εκτίμηση για τον Αργεντινό προπονητή Σκαλόνι. Έπαιξα μαζί του στη Λάτσιο και μου έδειξε λίγο την πόλη τότε. Είμαστε καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλόζε.
🚨 Miroslav Klose: "I expect my record to be broken in this tournament. And I expect Argentina and France to go far. That's perfectly fine, Messi is welcome to do it. I'm a huge Messi fan, always have been. Messi is a genius.— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 12, 2026
"And I also have a lot of respect for the… pic.twitter.com/Vzb8DGfrdY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα