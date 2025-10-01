Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Η εκταφή ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή και αναβλήθηκε μετά το αίτημα της συνηγόρου για την ερχόμενη εβδομάδα - Ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για 17 συνεχόμενες ημέρες
Αίτημα προκειμένου να αναβληθεί η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι, κατέθεσε σήμερα η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ειδικότερα, εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή του Ντένις Ρούτσι -την οποία η ιατροδικαστής είχε ορίσει να γίνει την Παρασκευή- υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.
Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
Με δηλώσεις από το Σύνταγμα, ωστόσο, σήμερα το απόγευμα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, διέψευσε ότι η εκταφή της σορού του γιου του πελάτη της είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, καθώς και ότι η ίδια υπέβαλε αίτημα αναβολής.
Σημειώνεται ότι o Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας, αιτούμενος την εκταφή της σορού του γιου του - θύμα της τραγωδίας των Τεμπών - προκειμένου να διενεργηθούν σε αυτήν τοξικολογικές εξετάσεις και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του Ντένις Ρούτσι.
Πάντως, όπως ανακοινώθηκε από το ΕΚΑΒ, διασώστες του, παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι και του επισημαίνουν διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για την διασφάλιση της υγείας του. Ωστόσο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ έχει ως εξής:
Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
