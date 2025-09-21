Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος
Το Λονδίνο θεωρεί το βήμα ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση - Ο Καναδάς προσφέρει τη συνεργασία του στην «οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος» - Η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης»
Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.
Το Λονδίνο θεωρεί το βήμα αυτό ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία, μια αναμορφωμένη και εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση, απαλλαγμένη από την επιρροή της Χαμάς, θα λειτουργεί παράλληλα με το Ισραήλ.
«Για πολλές δεκαετίες, η δέσμευση του Καναδά για (μια λύση δύο κρατών) βασιζόταν στην προσδοκία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα επιτευχθεί τελικά στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής συμφωνίας», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.
«Η Χαμάς έχει τρομοκρατήσει τον λαό του Ισραήλ και καταπιέζει τον λαό της Γάζας, προκαλώντας φρικτά δεινά», ανέφερε η δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού. «Η Χαμάς έχει κλέψει από τον παλαιστινιακό λαό, του έχει στερήσει τη ζωή και την ελευθερία του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καθορίζει το μέλλον του», αναφέρει στη συνέχεια.
Επιπλέον, «η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους... Είναι πλέον η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης ότι “δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος”».
Ο Καναδάς προσφέρει τη συνεργασία του στην «οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ».
Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.
Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025
Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe— Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025
Η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος»Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή. Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.
Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.
Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.
«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», δήλωσαν οι δύο σε κοινή ανακοίνωση.
My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS— Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025
