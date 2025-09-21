«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία
Πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών - Είπε ότι θα συνεχιστεί επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα στην απόφαση Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας να προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας». Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα και αποτελούν την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.
«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας του για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή.
Αναλυτικά το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου:
«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις ΗΠΑ. Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη. Για χρόνια έχω αποτρέψει τη δημιουργία αυτού του κράτους τρομοκρατίας, παρά τις τεράστιες πιέσεις τόσο από μέσα όσο και από έξω. Το κάναμε αυτό με αποφασιστικότητα και με πολιτική σοφία. Επιπλέον, έχουμε διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια — και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε».
