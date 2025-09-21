Ισραηλινός υπουργός προτείνει να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους
Ο Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία
Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.
«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (...) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», αναφέρει ο Γκβιρ.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ παρουσίασε μια πρόταση για την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.
