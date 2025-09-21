Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Ο καιρός αναμένεται να αρχίσει να αλλάζει προς το τέλος της εβδομάδας με καταιγίδες και στην Αττική - Τι λένε μετεωρολόγοι
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό, με μετεωρολόγους να μιλούν για τέλος της παρατεταμένης ανομβρίας.
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προβλέπει πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (27-28 Σεπτεμβρίου) θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας βροχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε σημερινή ανάλυσή του στο Facebook:
«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει: «Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα».
30άρια μέχρι και την Παρασκευή, πριν αρχίσουν οι καταιγίδες του ΣΚ
Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.
Υ.Γ: Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια και τις Σποράδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025
Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
