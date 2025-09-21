Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Η γυναίκα ομολόγησε πως είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της και την είχε θάψει το καλοκαίρι του 2023 με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού - Η εξαφάνιση της ηλικιωμένης για πάνω από δύο χρόνια, είχε κινήσει υποψίες στο χωριό

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Μια ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες στην Κεντρική Ελλάδα, με μια γυναίκα να έχει θάψει εδώ και μερικά χρόνια τη μητέρα της, σε χωριό της Βοιωτίας, για να λαμβάνει τη σύνταξή της! 

Η 62χρονη γυναίκα, που ήταν διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, είπε σε αστυνομικούς ότι η υπερήλικη μητέρα της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια μέσα στο σπίτι τους το 2023, σε ηλικία 91 ετών. Ωστόσο, επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, απέκρυψε τον θάνατό της για να συνεχίσει «να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της» και την έθαψε σε έναν στάβλο, δίπλα στο σπίτι, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού. 

Από το καλοκαίρι του 2023, όταν έγινε το περιστατικό, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό και με αυτή την αφορμή, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, η οποία κίνησε την έναρξη των ερευνών.

Το Σάββατο, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, όμως στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα δίπλα στο σπίτι με τη βοήθεια ενός άντρα, τον οποίο δεν κατονόμασε. Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός καλυμμένος με σεντόνια.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».


