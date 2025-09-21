Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, λέει ο Αμπάς
Μαχμούντ Αμπάς Παλαιστίνη Ισραήλ Βρετανία Καναδάς Αυστραλία

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, λέει ο Αμπάς

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, λέει ο Αμπάς
Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Υπενθυμίζεται πως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους την Κυριακή. 

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος

