Νεκρός ο Αμερικανός που είχε δολοφονήσει τις τρεις κόρες του – Εντοπίστηκαν λείψανά του σε δάσος
Τα κοριτσάκια είχαν βρεθεί στις αρχές Ιουνίου σε κάμπινγκ, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή τους
Ανθρώπινα λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν στον άνδρα που ήταν καταζητούμενος για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών του βρέθηκαν στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ
Η αστυνομία αναζητούσε τον Τράβις Ντέκερ από τότε που οι αστυνομικοί βρήκαν το τηλέφωνό του και τα πτώματα των κοριτσιών του, Πάιτιν, Έβελιν και Ολίβια, (9, 8 και πέντε ετών) σε κάμπινγκ στις 2 Ιουνίου. Σε μικρή απόσταση βρέθηκε και το φορτηγό του, αναφέρει το BBC.
Τα λείψανα του Ντέκερ ανακαλύφθηκαν σε απομακρυσμένη δασώδη περιοχή νότια της πόλης Λέβενγουορθ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Το σημείο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από εκεί που ανακαλύφθηκαν τα κορίτσια.
Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά τα πρώτα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα λείψανα ανήκουν στον Ντέκερ, ανέφερε το γραφείο του σερίφη στην κομητεία της περιοχής.
Ο 32χρονος άνδρας ήταν καταζητούμενος για απαγωγή και φόνο. Οι Αρχές πίστευαν ότι ο Ντέκερ, ως στρατιώτης που είχε περάσει από σχολείο ορεινής διαβίωσης, κρυβόταν κάπου στα δάση της Πολιτείας
Η μητέρα των κοριτσιών ανέφερε την εξαφάνισή τους στις 30 Μαΐου, όταν ο Ντέκερ δεν είχε επιστρέψει τα κορίτσια στο σπίτι έπειτα από επίσκεψη ενώ δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά της.
Αργότερα η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι αιτία θανάτου των παιδιών ήταν η ασφυξία από τη σακούλα που είχε περάσει στο κεφάλι τους.
