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Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων στις Κεχριές - Σώα η οδηγός
Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων στις Κεχριές - Σώα η οδηγός
Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Κεχριές Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας και έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο, αναζητώντας βοήθεια.
Εκεί, την εντόπισε ο οδηγός ενός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα. Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο από το korinthostv.gr
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας και έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο, αναζητώντας βοήθεια.
Εκεί, την εντόπισε ο οδηγός ενός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα. Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο από το korinthostv.gr
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