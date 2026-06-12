Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων στις Κεχριές - Σώα η οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων.Σύμφωνα με το, η οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας και έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο, αναζητώντας βοήθεια.Εκεί, την εντόπισε ο οδηγός ενός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα. Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές.