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Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ, όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά
Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ, όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά
Χωρίς τον αγώνα που δίνουμε τρεις δεκαετίες, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα με στόχο να μας καταστρέψει, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιχείρησε να παρουσιάσει μια πιθανή διπλωματική εξέλιξη ως αποτέλεσμα της ισραηλινής πολιτικής πίεσης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
Ο Ισραηλινός ηγέτης υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων με τον Αμερικανό πρόεδρο στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και καιρό πυρηνικές βόμβες με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ», δήλωσε.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους, υποστηρίζοντας πως έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αποτροπή αυτού του ενδεχομένου. «Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να το αποτρέψω», ανέφερε.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι όσο παραμένει στην εξουσία δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
Ο Ισραηλινός ηγέτης υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων με τον Αμερικανό πρόεδρο στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026
יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.
כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.
אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.
איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני…
«Ηγούμενος της διεθνούς μάχης επί τρεις δεκαετίες»Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσπάθειας κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.
«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και καιρό πυρηνικές βόμβες με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ», δήλωσε.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους, υποστηρίζοντας πως έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αποτροπή αυτού του ενδεχομένου. «Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να το αποτρέψω», ανέφερε.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι όσο παραμένει στην εξουσία δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
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