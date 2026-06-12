Media Literacy στην Πράξη: 500 Media Labs στα Δημόσια Σχολεία

Σοφία Ζαχαράκη: Θέλουμε η εξοικείωση των παιδιών με τα νέα μέσα να γίνει γνώση, κριτική σκέψη και δημιουργία





Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας



Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:







Η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Όχι για να διδάξει στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία — αυτό συχνά το γνωρίζουν ήδη. Αλλά για να τα βοηθήσει να τη χρησιμοποιούν με κριτήριο, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να τα απομακρύνει από τον ψηφιακό κόσμο. Είναι να τα βοηθήσει να τον κατανοήσουν, να τον αξιολογούν κριτικά και να δημιουργούν μέσα σε αυτόν με αυτοπεποίθηση.



Με τα 500 Media Labs κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό και πιο κοντά στη γλώσσα των παιδιών. Θέλουμε να μετατρέψουμε την επιδεξιότητά τους στα νέα μέσα σε γνώση και κριτική σκέψη. Την καθημερινή τους δεξιότητα σε δεξιότητες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και τις ιδέες τους σε πραγματικά έργα. Θέλουμε το σχολείο να γίνει ο χώρος όπου η δημιουργικότητα συναντά τη γνώση και όπου η τεχνολογία γίνεται εργαλείο μάθησης.







Το περιεχόμενο του προγράμματος Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών και περιλαμβάνει 500 σύγχρονα σχολικά Media Labs. Υλοποιούνται, δηλαδή, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι δημιουργίας και παραγωγής περιεχομένου, εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία ήχου, εικόνας, βίντεο και ψηφιακής παραγωγής, σε 500 δημόσια σχολεία όλης της χώρας. Παράλληλα, δρομολογείται επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού και ειδικότερα σε θέματα Media Literacy, δημιουργίας περιεχομένου, Podcast και Video Podcast Production, Ψηφιακής αφήγησης, Fact-checking και αξιολόγησης πηγών, Υπεύθυνης χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.



Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εκπαιδεύονται στη χρήση επαγγελματικών εργαλείων παραγωγής περιεχομένου και εξοπλισμού για Podcast και videocasts, μαθητικά ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση, φωτογραφικά projects, σχολικά newsletters, blogs, infographics, κοινωνικές και πολιτιστικές καμπάνιες.



Κλείσιμο Εθνική Ψηφιακή Πλατφόρμα Μαθητικής Δημιουργίας Όλα τα σχολεία θα συνδέονται μέσω κοινής ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να δημοσιεύουν τις δημιουργίες τους, συνεργάζονται με σχολεία από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε κοινά projects, αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούς δημιουργίας, δημιουργούν το προσωπικό και σχολικό τους portfolio.



Πανελλαδικές Δράσεις Δημιουργίας Περιεχομένου Οι μαθητές/-τριες θα ερευνούν, θα γράφουν, θα ηχογραφούν, θα κινηματογραφούν, θα μοντάρουν, θα παρουσιάζουν και θα δημοσιεύουν τις δικές τους ιστορίες, μαθαίνοντας στην πράξη πώς παράγεται η πληροφορία και πώς διαμορφώνεται ο δημόσιος διάλογος.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων ενεργοποίησης των μαθητών, όπως:



- Πανελλήνιοι διαγωνισμοί μαθητικού περιεχομένου

- Μαθητικά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου Ψηφιακού Γραμματισμού (Media Literacy) και μαθητικής δημιουργίας στην Ελλάδα, με 500 σύγχρονα Media Labs σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών. Φιλοδοξεί να καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα δημιουργικής έκφρασης, κριτικής προσέγγισης της πληροφορίας και ενεργούς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων σε ένα ασφαλές και παιδαγωγικά οργανωμένο πανελλαδικό οικοσύστημα.«Σήμερα τα παιδιά δεν είναι απλώς χρήστες της τεχνολογίας . Είναι δημιουργοί. Επικοινωνούν, εκφράζονται, πειραματίζονται και διαμορφώνουν καθημερινά το δικό τους ψηφιακό αποτύπωμα. Χρησιμοποιούν βίντεο, εικόνα, ήχο, κοινωνικά δίκτυα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που συχνά εντυπωσιάζει.Η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Όχι για να διδάξει στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία — αυτό συχνά το γνωρίζουν ήδη. Αλλά για να τα βοηθήσει να τη χρησιμοποιούν με κριτήριο, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να τα απομακρύνει από τον ψηφιακό κόσμο. Είναι να τα βοηθήσει να τον κατανοήσουν, να τον αξιολογούν κριτικά και να δημιουργούν μέσα σε αυτόν με αυτοπεποίθηση.Με τα 500 Media Labs κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό και πιο κοντά στη γλώσσα των παιδιών. Θέλουμε να μετατρέψουμε την επιδεξιότητά τους στα νέα μέσα σε γνώση και κριτική σκέψη. Την καθημερινή τους δεξιότητα σε δεξιότητες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και τις ιδέες τους σε πραγματικά έργα. Θέλουμε το σχολείο να γίνει ο χώρος όπου η δημιουργικότητα συναντά τη γνώση και όπου η τεχνολογία γίνεται εργαλείο μάθησης.Στόχος μας είναι ένα σχολείο που δεν παρακολουθεί απλώς τις αλλαγές, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Ένα σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά όχι μόνο για τις εξετάσεις ή την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά για τον κόσμο στον οποίο ήδη ζουν και τον οποίο αύριο θα κληθούν να διαμορφώσουν».Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών και περιλαμβάνει 500 σύγχρονα σχολικά Media Labs. Υλοποιούνται, δηλαδή, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι δημιουργίας και παραγωγής περιεχομένου, εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία ήχου, εικόνας, βίντεο και ψηφιακής παραγωγής, σε 500 δημόσια σχολεία όλης της χώρας. Παράλληλα, δρομολογείται επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού και ειδικότερα σε θέματα Media Literacy, δημιουργίας περιεχομένου, Podcast και Video Podcast Production, Ψηφιακής αφήγησης, Fact-checking και αξιολόγησης πηγών, Υπεύθυνης χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εκπαιδεύονται στη χρήση επαγγελματικών εργαλείων παραγωγής περιεχομένου και εξοπλισμού για Podcast και videocasts, μαθητικά ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση, φωτογραφικά projects, σχολικά newsletters, blogs, infographics, κοινωνικές και πολιτιστικές καμπάνιες.Όλα τα σχολεία θα συνδέονται μέσω κοινής ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να δημοσιεύουν τις δημιουργίες τους, συνεργάζονται με σχολεία από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε κοινά projects, αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούς δημιουργίας, δημιουργούν το προσωπικό και σχολικό τους portfolio.Οι μαθητές/-τριες θα ερευνούν, θα γράφουν, θα ηχογραφούν, θα κινηματογραφούν, θα μοντάρουν, θα παρουσιάζουν και θα δημοσιεύουν τις δικές τους ιστορίες, μαθαίνοντας στην πράξη πώς παράγεται η πληροφορία και πώς διαμορφώνεται ο δημόσιος διάλογος.- Πανελλήνιοι διαγωνισμοί μαθητικού περιεχομένου- Μαθητικά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

- Διαγωνισμοί Podcast και Video Podcast

- Θεματικές καμπάνιες κοινωνικού ενδιαφέροντος

- Δράσεις τοπικής ιστορίας και πολιτισμού

- Συνεργασίες σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας

- Διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές



Στόχος είναι η συμμετοχή περισσότερων από 120.000 μαθητών/-τριών κάθε χρόνο και η παραγωγή τουλάχιστον 3.000 μαθητικών έργων ετησίως.



Το πρόγραμμα «Media Literacy στην Πράξη: 500 Media Labs στα Δημόσια Σχολεία», συνολικού προϋπολογισμού 18.619.588 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030.