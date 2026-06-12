Μπακαλιάρος, κεμπάπ και... μακαρόνια με ρεβίθια: Τα αγαπημένα φαγητά του Ρονάλντο, του Μέσι και των αστεριών του Μουντιάλ 2026

Ο... ξενέρωτος Εμπαπέ

Σαλάχ ο παραδοσιακός

@chefjjskitchen Koshari A long video i know but had to do justice to koshari. Special shoutout to mohammed for requesting it🙌 Ingredients: - 2 onions - 2 tbsps cornstarch - 3 cups @ndcmuscat zade oil Salsa: - 3 tbsps onion oil - 1 diced onion - 1 tbsp coriander powder - 2 tbsps white vinegar - 2 cups blended tomatoes - 2 tbsps tomato paste - salt & pepper Chili garlic vinegar - 5 garlics minced - 4 chilis minced - 1 cup water - juice of 6 limes - 1 cup vinegar - 1 tsp cumin powder - 1 tsp coriander powder - salt & pepper Shatta - 4 tbsps onion oil - 3 tbsps chili powder - 2 scoops salsa - 2 tbsps water Carbs - half a packet spaghetti - half a packet macaroni - 1 & 1/2 cups of egyptian rice - 1 & 1/2 cups brown lentils soaked - 1 cup vermicelli noodles - onion oil #food #cooking #vegan #plantbased #egypt #egyptianfood #koshari ♬ original sound - Chef jj

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του

@gqspain ¿Buscando un plato fácil y rico para entrenar duro? @Lamine Yamal te propone el menú de su infancia: arroz con salsa de cacahuete 🍚🥜 | #LamineYamal ♬ sonido original - GQ España

Ο Νεϊμάρ θέλει... απλότητα

Μερακλής ο Χάαλαντ

Επαγγελματίας ο Χάρι Κέιν

@becky_bfit Teriyaki salmon bowls 🍣 Ingredients (serves 2): For the salmon: 2 salmon fillets 2 tbsp teriyaki sauce 1 tbsp honey 1 tbsp soy sauce Served with: Rice Ribboned cucumber Spring onions Avocado Pickled red onions Sesame seeds Drizzle of sriracha mayo Simply cut up your salmon into chunks, then add to a bowl with the sauces. Leave to marinate and then airfry for 12 mins at 200 degrees C. Serve with some rice, avocado, cucumber, spring onions, pickled onions, sesame seeds and sriracha mayo. Enjoy! #salmonbowls #salmonbowl #viralsalmonbowls #highproteindinneridea #highproteindinner ♬ Let me prove my love to you - Delfina 💐

Ψαγμένος ο Κέβιν Ντε Μπρόινε

Ο Σον λατρεύει την παράδοση

O Κιλιάν Εμπαπέ που με την Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, όντας ένας εκ των κορυφαίων παικτών της εθνικής του σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται να λατρεύει την ισπανική κουζίνα. Εδώ και δύο χρόνια έχει μετακομίσει μόνιμα στη Μαδρίτη για την Ρεάλ, ωστόσο από μικρός ταξιδεύει συχνά στην Ισπανία και έτσι του «κόλλησε» τη μεσογειακή κουζίνα.Σύμφωνα με το Taste Atlas, το αγαπημένο του πιάτο έχει αέρα Ισπανίας καθώς λατρεύει το jamon iberico. Το πολύ ιδιαίτερο αλλαντικό των Ισπανών. Μάλιστα απολαμβάνει να το συνδυάζει με το επίσης ισπανικό τυρί Manchego που παράγεται από γάλα προβάτων της φυλής Manchega. Ωριμάζει για διάστημα που κυμαίνεται από 60 ημέρες έως 2 χρόνια.Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της Λίβερπουλ. Ωστόσο η σύνδεση με την πατρίδα του είναι πολύ ισχυρή καθώς ποτέ δεν σταμάτησε να την εκπροσωπεί.Στα 33 του χρόνια πλέον, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ με το εθνόσημο της Αιγύπτου και το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα παραδοσιακό αιγυπτιακό πιάτο που λέγεται «Κοσάρι».Είναι το εθνικό πιάτο της Αιγύπτου και ένα εξαιρετικά δημοφιλές street food. Συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό τηγανητό ρύζι, φιδέ και καφέ φακές. Σερβίρεται με ρεβίθια, σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, ξύδι και τραγανά τηγανητά κρεμμύδια.Το νέο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι δίχως αμφιβολία ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro πριν δύο χρόνια και τώρα θέλει να κάνει το «μπαμ» και στα γήπεδα της Αμερικής.Σχετικά με το αγαπημένο του φαγητό, το Taste Atlas αναφέρει πως είναι κάτι που θυμίζει τις ρίζες του. Πρόκειται για μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικοβούτυρο που, αν και μπορεί να φαίνεται αρκετά απλή, κρύβει ιδιαιτερότητες. Η συνταγή έχει βάση την κουζίνα από την Ισημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ.Ως Βραζιλιάνος ο Νεϊμάρ λατρεύει (εκτός από το πόκερ και τα πάρτι) τα μπάρμπεκιου.Το αγαπημένο του πιάτο είναι ένα παραδοσιακό πολύ comfort πιάτο από την Βραζιλία. Ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και «φάρο» που είναι φρυγανισμένο αλεύρι μανιόκας. Είναι κάτι απλό που θυμίζει το καθημερινό φαγητό αρκετών Βραζιλιάνων.Πρώτο Μουντιάλ για τον Ερλινγκ Χάαλαντ που ονειρεύεται μεγάλα πράγματα με τη Νορβηγία ως ο ηγέτης της.Σύμφωνα με το Taste Atlas, έχει παραδεχθεί πως του αρέσει πολύ το κεμπάπ με πίτα. Είναι κάτι που απολαμβάνει ως cheat meal και όχι ως μέρος της κανονικής του διατροφής καθώς διατηρείται σε άψογη κατάσταση.Ο Χάρι Κέιν έχει σπουδαίες μεγάλες διοργανώσεις με την Εθνική Αγγλίας έχοντας βγει και πρώτος σκόρερ σε κάποιες περιπτώσεις. Πλέον είναι ο ηγέτης της Μπάγερν Μονάχου, απέταξε από πάνω του την κατάρα της Τότεναμ, έχει κατακτήσει κάμποσα τρόπαια και ετοιμάζεται για μεγάλη διάκριση με τα «Τρία Λιοντάρια».Το αγαπημένο του φαγητό δείχνει αυτό που είναι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο: ένας σπουδαίος επαγγελματίας. Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας έχει δηλώσει πως αγαπημένο του φαγητό είναι ο σολομός με ρύζι και λαχανικά. Ενα απλό και ισορροπημένο γεύμα που δείχνει πόσο προσηλωμένος είναι στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.Το Βέλγιο είναι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια μια ομάδα με αρκετά αστέρια, ωστόσο δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα και να καταφέρουν κάτι πραγματικά μεγάλο.Για τον αρχηγό του Βελγίου, Κέβιν ντε Μπρόινε είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά. Σύμφωνα με το Taste Atlas το αγαπημένο του φαγητό είναι τα κανελόνια με ρικότα και σπανάκι. Ενα ελαφρύ ιταλικό πιάτο είναι αυτό που αρέσει πολύ στον άσο της Νάπολι πλέον.Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Νότια Κορέα αγωνίστηκε κόντρα στην Τσεχία και μάλιστα κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη έπειτα από μια σπουδαία ανατροπή με 2-1. Ο πρώην αστέρας της Τότεναμ που πλέον αγωνίζεται στο MLS, Χέουνγκ Μιν Σον είναι δίχως αμφιβολία το μεγάλο όνομα μιας εθνικής που διαθέτει αρκετά αστέρια.Το Taste Atlas αναφέρει πως το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα παραδοσιακό και πολύ απλό πιάτο από τη Νότια Κορέα. Μπουλγκόγκι λέγεται και συνοδεύεται συχνά με κίμτσι. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κορεάτικο συνδυασμό με ρύζι, κιμά και λάχανο.