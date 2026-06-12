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Μπακαλιάρος, κεμπάπ και... μακαρόνια με ρεβίθια: Τα αγαπημένα φαγητά του Ρονάλντο, του Μέσι και των αστεριών του Μουντιάλ 2026
Από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι μέχρι τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τον Χάρι Κέιν, το Taste Atlas βρήκε τα φαγητά που λατρεύουν τα αστέρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι παίζουν στο έκτο τους Μουντιάλ γράφοντας ιστορία, ενώ άλλοι σπουδαίοι παίκτες όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ ετοιμάζονται να κάνουν ντεμπούτο σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
Εκτός από τα σπουδαία ποδοσφαιρικά τους κατορθώματα, ενδιαφέρον συγκεντρώνουν πάντα και οι συνήθειες των πρωταγωνιστών του Μουντιάλ και εκτός αγωνιστικών χώρων. Το Taste Atlas συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά μερικών εκ των κορυφαίων παικτών που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά και μερικά από αυτά αποτελούν τουλάχιστον... εκπλήξεις.
Παρότι έχει πατήσει πλέον τα 41 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει να περνάει δεύτερη νιότη καθώς είναι αρκετά τα εκατομμύρια που επενδύει κάθε χρόνο για την σωματική του κατάσταση. Συχνά βλέπουμε στο Instagram το γραμμωμένο του σώμα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αναλύσει δημοσίως τις πολύ αυστηρές διατροφικές του συνήθειες.
Ο μπακαλιάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο
Κατά δήλωση του ιδίου όμως, το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο που λέγεται «Bacalhau a Bras». Φτιάχνεται με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά σε ένα φαγητό που θυμίσει... πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο.
@xavskitchen
PORTUGAL SESSIONS 🇵🇹 welcome back to Portugal sessions, a series where I am learning the wonderful and under appreciated portuguese cuisine! this is part 5 and today we’re making Bacalhau a Bras 🇵🇹 let me know how I did and what should I do for next episode? #bacalhau #portuguesefood #portuguese #portugal♬ Todo o tempo do mundo - Rui Veloso
@binance
Wondering what CristianoRonaldo's favourite food is? We've got the answer.♬ original sound - Binance
Αργεντίνικη κοτολέτα το αγαπημένο του ΜέσιΟ Λιονέλ Μέσι έχει δηλώσει αρκετές φορές πως είναι... απλός άνθρωπο. Δεν του αρέσουν τα ιδιαίτερα πράγματα και προτιμά φαγητά που του θυμίζουν την πατρίδα του. Το Asado, που είναι το παραδοσιακό μπάρμπεκιου των Αργεντίνων είναι ένα από τα αγαπημένα του, ενώ αυτό που σύμφωνα με το Taste Atlas είναι το Νο.1 στη λίστα του είναι το «Μιλανέζε Ναπολιτάνα».
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό αργεντίνικο πιάτο με καταγωγή από το Μπουένος Άιρες. Αποτελείται από ένα μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπόν, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα, οι οποίες λιώνουν κάτω από το γκριλ.
Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ως συνοδευτικό. Αν μείνουν υπολείμματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή νόστιμων σάντουιτς που ονομάζονται «sánguche de milanesa». Η «Milanesa napolitana» φέρεται να εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1930 ή του 1940 σε ένα εστιατόριο με το όνομα Nápoli, εξ ου και η ονομασία της.
@vicente.visla
Con esta si comenta 🇦🇷 QUE RIIICO!!! #milanesa #milanesanapolitana #argentina #messi #leomessi #querico♬ original sound - Vicente Visla
@beatrizcontreras31
Milanesa Napolitana, comida Argentina🇦🇷 ¿Sabías cuál era la comida favorita de Messi? Segunda vez que preparamos esta comida junto con mi esposo, pero en esta oportunidad les quise compartir la receta. #milanesanapolitana #comidafavoritademessi #messi #comidaargentina #recetasfaciles♬ sonido original - Beatriz
@maca_cocina
MILANESA NAPOLITANA🥩🧀 I N G R E D I E N T E S: 1kg de Posta negra de @corralesdelsur 2 dientes de ajo. 1 puñado de perejil picado. 1/4 taza mostaza Dijon. Jugo y ralladura de 1 limón (puedes reemplazar por vinagre, cerveza o leche) 2 huevos. Harina. Sal y pimienta a gusto Panko o pan rallado. Salsa de tomate. Queso mozarella rallado. #milanesa #milanesanapolitana #escalopa #recetasfaciles #recetasquefuncionan♬ Vlog ・ Stylish city pop(1275391) - orino
Ο... ξενέρωτος ΕμπαπέO Κιλιάν Εμπαπέ που με την Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, όντας ένας εκ των κορυφαίων παικτών της εθνικής του σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται να λατρεύει την ισπανική κουζίνα. Εδώ και δύο χρόνια έχει μετακομίσει μόνιμα στη Μαδρίτη για την Ρεάλ, ωστόσο από μικρός ταξιδεύει συχνά στην Ισπανία και έτσι του «κόλλησε» τη μεσογειακή κουζίνα.
Σύμφωνα με το Taste Atlas, το αγαπημένο του πιάτο έχει αέρα Ισπανίας καθώς λατρεύει το jamon iberico. Το πολύ ιδιαίτερο αλλαντικό των Ισπανών. Μάλιστα απολαμβάνει να το συνδυάζει με το επίσης ισπανικό τυρί Manchego που παράγεται από γάλα προβάτων της φυλής Manchega. Ωριμάζει για διάστημα που κυμαίνεται από 60 ημέρες έως 2 χρόνια.
@mikel82shop
🎁 Caja Gourmet: Ibéricos y Queso Manchego Curado! 🧀😋 #jamon #ibericos #quesomanchego #cajagourmet #saboresdeespaña♬ sonido original - Mikel 82 Shop
Σαλάχ ο παραδοσιακόςΟ Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της Λίβερπουλ. Ωστόσο η σύνδεση με την πατρίδα του είναι πολύ ισχυρή καθώς ποτέ δεν σταμάτησε να την εκπροσωπεί.
Στα 33 του χρόνια πλέον, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ με το εθνόσημο της Αιγύπτου και το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα παραδοσιακό αιγυπτιακό πιάτο που λέγεται «Κοσάρι».
Είναι το εθνικό πιάτο της Αιγύπτου και ένα εξαιρετικά δημοφιλές street food. Συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό τηγανητό ρύζι, φιδέ και καφέ φακές. Σερβίρεται με ρεβίθια, σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, ξύδι και τραγανά τηγανητά κρεμμύδια.
@chefjjskitchen
Koshari A long video i know but had to do justice to koshari. Special shoutout to mohammed for requesting it🙌 Ingredients: - 2 onions - 2 tbsps cornstarch - 3 cups @ndcmuscat zade oil Salsa: - 3 tbsps onion oil - 1 diced onion - 1 tbsp coriander powder - 2 tbsps white vinegar - 2 cups blended tomatoes - 2 tbsps tomato paste - salt & pepper Chili garlic vinegar - 5 garlics minced - 4 chilis minced - 1 cup water - juice of 6 limes - 1 cup vinegar - 1 tsp cumin powder - 1 tsp coriander powder - salt & pepper Shatta - 4 tbsps onion oil - 3 tbsps chili powder - 2 scoops salsa - 2 tbsps water Carbs - half a packet spaghetti - half a packet macaroni - 1 & 1/2 cups of egyptian rice - 1 & 1/2 cups brown lentils soaked - 1 cup vermicelli noodles - onion oil #food #cooking #vegan #plantbased #egypt #egyptianfood #koshari♬ original sound - Chef jj
@koshari_street
They asked the man MoSalah and he gave his answer. His favorite food is our day to day job! 😍 Best Enjoyed at Koshari Street 🔥🔥 #MoSalah #KoshariLovers #Koshari #KoshariStreet #LondonKoshari #Londonfoods♬ original sound - Koshari_Street
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες τουΤο νέο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι δίχως αμφιβολία ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro πριν δύο χρόνια και τώρα θέλει να κάνει το «μπαμ» και στα γήπεδα της Αμερικής.
Σχετικά με το αγαπημένο του φαγητό, το Taste Atlas αναφέρει πως είναι κάτι που θυμίζει τις ρίζες του. Πρόκειται για μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικοβούτυρο που, αν και μπορεί να φαίνεται αρκετά απλή, κρύβει ιδιαιτερότητες. Η συνταγή έχει βάση την κουζίνα από την Ισημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ.
@gqspain
¿Buscando un plato fácil y rico para entrenar duro? @Lamine Yamal te propone el menú de su infancia: arroz con salsa de cacahuete 🍚🥜 | #LamineYamal♬ sonido original - GQ España
Ο Νεϊμάρ θέλει... απλότητα
Ως Βραζιλιάνος ο Νεϊμάρ λατρεύει (εκτός από το πόκερ και τα πάρτι) τα μπάρμπεκιου.
Το αγαπημένο του πιάτο είναι ένα παραδοσιακό πολύ comfort πιάτο από την Βραζιλία. Ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και «φάρο» που είναι φρυγανισμένο αλεύρι μανιόκας. Είναι κάτι απλό που θυμίζει το καθημερινό φαγητό αρκετών Βραζιλιάνων.
Μερακλής ο ΧάαλαντΠρώτο Μουντιάλ για τον Ερλινγκ Χάαλαντ που ονειρεύεται μεγάλα πράγματα με τη Νορβηγία ως ο ηγέτης της.
Σύμφωνα με το Taste Atlas, έχει παραδεχθεί πως του αρέσει πολύ το κεμπάπ με πίτα. Είναι κάτι που απολαμβάνει ως cheat meal και όχι ως μέρος της κανονικής του διατροφής καθώς διατηρείται σε άψογη κατάσταση.
@skysports
Replying to @Plane Erling Haaland “absolutely loves” a kebab pizza 🥙🍕♬ original sound - Sky Sports
@manvir.dosanjh
This best kebab in Oslo, Norway: 📍 Tåsen Cafebar #oslo #oslonorway #erlinghaaland #tåsencafebar♬ original sound - Manvir Dosanjh
Επαγγελματίας ο Χάρι Κέιν
Ο Χάρι Κέιν έχει σπουδαίες μεγάλες διοργανώσεις με την Εθνική Αγγλίας έχοντας βγει και πρώτος σκόρερ σε κάποιες περιπτώσεις. Πλέον είναι ο ηγέτης της Μπάγερν Μονάχου, απέταξε από πάνω του την κατάρα της Τότεναμ, έχει κατακτήσει κάμποσα τρόπαια και ετοιμάζεται για μεγάλη διάκριση με τα «Τρία Λιοντάρια».
Το αγαπημένο του φαγητό δείχνει αυτό που είναι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο: ένας σπουδαίος επαγγελματίας. Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας έχει δηλώσει πως αγαπημένο του φαγητό είναι ο σολομός με ρύζι και λαχανικά. Ενα απλό και ισορροπημένο γεύμα που δείχνει πόσο προσηλωμένος είναι στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
@becky_bfit
Teriyaki salmon bowls 🍣 Ingredients (serves 2): For the salmon: 2 salmon fillets 2 tbsp teriyaki sauce 1 tbsp honey 1 tbsp soy sauce Served with: Rice Ribboned cucumber Spring onions Avocado Pickled red onions Sesame seeds Drizzle of sriracha mayo Simply cut up your salmon into chunks, then add to a bowl with the sauces. Leave to marinate and then airfry for 12 mins at 200 degrees C. Serve with some rice, avocado, cucumber, spring onions, pickled onions, sesame seeds and sriracha mayo. Enjoy! #salmonbowls #salmonbowl #viralsalmonbowls #highproteindinneridea #highproteindinner♬ Let me prove my love to you - Delfina 💐
Ψαγμένος ο Κέβιν Ντε Μπρόινε
Το Βέλγιο είναι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια μια ομάδα με αρκετά αστέρια, ωστόσο δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα και να καταφέρουν κάτι πραγματικά μεγάλο.
Για τον αρχηγό του Βελγίου, Κέβιν ντε Μπρόινε είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά. Σύμφωνα με το Taste Atlas το αγαπημένο του φαγητό είναι τα κανελόνια με ρικότα και σπανάκι. Ενα ελαφρύ ιταλικό πιάτο είναι αυτό που αρέσει πολύ στον άσο της Νάπολι πλέον.
@harryshalamon1
Replying to @Sanji Let’s make Kevin De Bruyne favourite meal. Spinach and Ricotta Cannelloni. #premierleague #football #soccer #mancity #manchester #spinach #ricotta #cannelloni #food #foodtok #foodie #pasta♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
Ο Σον λατρεύει την παράδοση
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Νότια Κορέα αγωνίστηκε κόντρα στην Τσεχία και μάλιστα κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη έπειτα από μια σπουδαία ανατροπή με 2-1. Ο πρώην αστέρας της Τότεναμ που πλέον αγωνίζεται στο MLS, Χέουνγκ Μιν Σον είναι δίχως αμφιβολία το μεγάλο όνομα μιας εθνικής που διαθέτει αρκετά αστέρια.
Το Taste Atlas αναφέρει πως το αγαπημένο του φαγητό είναι ένα παραδοσιακό και πολύ απλό πιάτο από τη Νότια Κορέα. Μπουλγκόγκι λέγεται και συνοδεύεται συχνά με κίμτσι. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κορεάτικο συνδυασμό με ρύζι, κιμά και λάχανο.
@heungmin7stan
Sonny standing on business about his mom 👏👏 saying she’s the key to his sucess #손흥민 #sonheungmin #heungminson #tottenhamhotspur #fypシ #fyp♬ original sound - Sonny ☀️ fan
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