Ιράν: Άμεση αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων μετά την υπογραφή μνημονίου

Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και δεν παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Ομάν