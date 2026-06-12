Μουντιάλ 2026: Το ομοφοβικό σύνθημα που σκιάζει το Μεξικό και την εθνική του ομάδα

Εδώ και 25 χρόνια στο Μεξικό, όταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας εκτελεί ελεύθερο, ακούγεται το σύνθημα «Puto» το οποίο έχει χαρακτηριστεί επίσημα πλέον ομοφοβικό και αποτελεί τον μεγάλο πονοκέφαλο της Ομοσπονδίας