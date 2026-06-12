Τροχαίο για τον γιο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι: «Θα μπορούσε να ήταν τραγωδία, κάποιος τη μετέτρεψε σε θαύμα»

Το ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχία της Μόντσα, όταν όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το ΙΧ του Μπερλουσκόνι