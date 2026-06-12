Χρηματιστήριο: Έχασε τα αρχικά κέρδη, αλλά κράτησε τα υψηλά 17ετίας

Πάνω από τις 2.420 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Δεκέμβριο του 2009 - Εβδομαδιαία άνοδος 2,8% - Με ρυθμό 14,2% «τρέχει» η εγχώρια αγορά φέτος