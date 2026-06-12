Χρηματιστήριο: Έχασε τα αρχικά κέρδη, αλλά κράτησε τα υψηλά 17ετίας
Χρηματιστήριο: Έχασε τα αρχικά κέρδη, αλλά κράτησε τα υψηλά 17ετίας
Πάνω από τις 2.420 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Δεκέμβριο του 2009 - Εβδομαδιαία άνοδος 2,8% - Με ρυθμό 14,2% «τρέχει» η εγχώρια αγορά φέτος
Σε ανοδικό έδαφος έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών και κατάφερε να κλείσει σε νέο υψηλό έτους, αγγίζοντας τιμές που είχε να δει εδώ και σχεδόν 17 χρόνια. Ωστόσο, η ενδοσυνεδριακή άνοδος «ξεφούσκωσε», με αποτέλεσμα να βρεθεί στα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,32 μονάδες ή +1,06% και έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.415,74 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.444,61 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2009, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων. Επόμενα ορόσημα αποτελούν οι 2.433,24 μονάδες (2/12/2009) και οι 2.448,36 μονάδες (23/11/2009). Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο +2,8% και εντός του 2026 «τρέχει» με ρυθμό +14,19%.
Ανατροπή σκηνικού καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, διαψεύδοντας το κλίμα αισιοδοξίας των προηγούμενων ωρών. Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα δριμεία επίθεση κατά της Τεχεράνης, κατηγορώντας την ότι «δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας βρίσκονται πλέον στον αέρα. Από την άλλη πλευρά, επίσημες ιρανικές πηγές έσπευσαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά τις αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για επικείμενη υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών την Κυριακή στην Ελβετία, χαρακτηρίζοντάς τις ως «παντελώς ψευδείς». Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ανατρέποντας το προσωρινό κλίμα εκτόνωσης στις διεθνείς αγορές.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύεται το μομέντουμ και αναζητεί νέες κορυφές. Η εγχώρια αγορά είχε ήδη επιδείξει ανθεκτικότητα και αντανακλαστικά κατά την πρόσφατη περίοδο της έντονης μεταβλητότητας, αντλώντας «καύσιμα» από τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η διατήρηση της ισχυρής εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής, οι επιχειρηματικές εξελίξεις και η σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων δίνουν την απαραίτητη ώθηση στις ελληνικές μετοχές.
Στο εγχώριο εταιρικό μέτωπο, η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ενέκρινε την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως και 250 εκατ. νέων μετοχών. Η ΓΣ ενέκρινε επίσης την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, εξουσιοδοτώντας το ΔΣ να καθορίσει τους τελικούς όρους της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι η άντληση κεφαλαίων θα περιλαμβάνει μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η μετοχή της Quest διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,38 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Ισχυρά κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τους γεωπολιτικούς φόβους. Η αποκλιμάκωση ήρθε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τα σχεδιαζόμενα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, αναθερμαίνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +1,5% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου ενισχύονται μεταξύ +1,3% και +1,5%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,32 μονάδες ή +1,06% και έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.415,74 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.444,61 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2009, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων. Επόμενα ορόσημα αποτελούν οι 2.433,24 μονάδες (2/12/2009) και οι 2.448,36 μονάδες (23/11/2009). Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο +2,8% και εντός του 2026 «τρέχει» με ρυθμό +14,19%.
Η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύεται το μομέντουμΗ επενδυτική ψυχολογία βελτιώθηκε μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται προ των πυλών και θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια της απόφασης της Ουάσιγκτον να ακυρώσει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βloomberg, είναι πιθανή η υπογραφή της συμφωνίας την ερχόμενη Κυριακή (14/6) στη Γενεύη στο περιθώριο της συνόδου των G7.
Ανατροπή σκηνικού καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, διαψεύδοντας το κλίμα αισιοδοξίας των προηγούμενων ωρών. Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα δριμεία επίθεση κατά της Τεχεράνης, κατηγορώντας την ότι «δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας βρίσκονται πλέον στον αέρα. Από την άλλη πλευρά, επίσημες ιρανικές πηγές έσπευσαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά τις αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για επικείμενη υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών την Κυριακή στην Ελβετία, χαρακτηρίζοντάς τις ως «παντελώς ψευδείς». Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ανατρέποντας το προσωρινό κλίμα εκτόνωσης στις διεθνείς αγορές.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύεται το μομέντουμ και αναζητεί νέες κορυφές. Η εγχώρια αγορά είχε ήδη επιδείξει ανθεκτικότητα και αντανακλαστικά κατά την πρόσφατη περίοδο της έντονης μεταβλητότητας, αντλώντας «καύσιμα» από τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η διατήρηση της ισχυρής εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής, οι επιχειρηματικές εξελίξεις και η σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων δίνουν την απαραίτητη ώθηση στις ελληνικές μετοχές.
Στο εγχώριο εταιρικό μέτωπο, η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ενέκρινε την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως και 250 εκατ. νέων μετοχών. Η ΓΣ ενέκρινε επίσης την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, εξουσιοδοτώντας το ΔΣ να καθορίσει τους τελικούς όρους της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι η άντληση κεφαλαίων θα περιλαμβάνει μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η μετοχή της Quest διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,38 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street – Ράλι στην ΕυρώπηΟι βασικοί δείκτες της Wall Street καταγράφουν μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, με την αμερικανική αγορά να υποδέχεται την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX του Ίλον Μασκ. Η εταιρεία όρισε την τιμή της μετοχής στα 135 δολάρια, στοχεύοντας στην άντληση 75 δισ. δολαρίων μέσω της πώλησης 555,6 εκατ. μετοχών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο IPO στην ιστορία, το οποίο θα διαμορφώσει την αποτίμηση της εταιρείας στο 1,77 τρισ. δολάρια. Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,2%, ο S&P 500 κατά +0,1%, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,1%.
Ισχυρά κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τους γεωπολιτικούς φόβους. Η αποκλιμάκωση ήρθε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τα σχεδιαζόμενα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, αναθερμαίνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο +1,5% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου ενισχύονται μεταξύ +1,3% και +1,5%.
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