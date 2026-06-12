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«Επιχείρηση Πούσκιν»: Στο Παρίσι η δίκη για την κλοπή 170 σπάνιων βιβλίων αξίας 3 εκατ. δολαρίων από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες
«Επιχείρηση Πούσκιν»: Στο Παρίσι η δίκη για την κλοπή 170 σπάνιων βιβλίων αξίας 3 εκατ. δολαρίων από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες
Οι γαλλικές Αρχές κατηγορούν έξι άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας και κλοπή αντικειμένων ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας
Μία από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις κλοπής πολιτιστικών θησαυρών των τελευταίων ετών βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαδικασίας στη Γαλλία.
Συγκεκριμένα, στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη έξι Γεωργιανών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο κλοπής σπάνιων ρωσικών βιβλίων από μεγάλες βιβλιοθήκες της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τις έρευνες των ευρωπαϊκών Αρχών, το δίκτυο φέρεται να αφαίρεσε περισσότερα από 170 σπάνια λογοτεχνικά έργα, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Κεντρική θέση στην υπόθεση κατέχουν τα έργα του Αλεξάντρ Πούσκιν, του ποιητή και συγγραφέα του 19ου αιώνα που θεωρείται θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας.
Σύμφωνα με τους New York Times, οι περισσότερες από τις κλοπές αφορούσαν σπάνιες εκδόσεις έργων του Πούσκιν, οι οποίες εξαφανίστηκαν από βιβλιοθήκες της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Ελβετίας.
Οι γαλλικές Αρχές κατηγορούν έξι άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας και κλοπή αντικειμένων ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας. Ανάμεσα στα ιδρύματα που φέρεται να στοχοποιήθηκαν βρίσκεται και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι αποτελούσαν μέρος ευρύτερου δικτύου, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς και συνεργάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν για περίπου δύο χρόνια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας λεωφορεία, πλαστές ταυτότητες και παραποιημένες κάρτες βιβλιοθηκών.
Η μέθοδος δράσης που αποδίδεται στο δίκτυο ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη. Οι ύποπτοι εντόπιζαν σπάνιες εκδόσεις ρωσικών έργων, τις μελετούσαν και τις φωτογράφιζαν πριν αφαιρέσουν τα πρωτότυπα βιβλία από τα ράφια. Στη θέση τους τοποθετούσαν αντίγραφα, ώστε η απώλεια να μην γίνει άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό των βιβλιοθηκών.
Η δίκη έρχεται ως συνέχεια μεγάλης συντονισμένης επιχείρησης των ευρωπαϊκών αρχών το 2024, κατά την οποία συνελήφθησαν αρκετοί Γεωργιανοί που θεωρήθηκαν ύποπτοι για συμμετοχή στο κύκλωμα.
Συγκεκριμένα, στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη έξι Γεωργιανών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο κλοπής σπάνιων ρωσικών βιβλίων από μεγάλες βιβλιοθήκες της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τις έρευνες των ευρωπαϊκών Αρχών, το δίκτυο φέρεται να αφαίρεσε περισσότερα από 170 σπάνια λογοτεχνικά έργα, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Κεντρική θέση στην υπόθεση κατέχουν τα έργα του Αλεξάντρ Πούσκιν, του ποιητή και συγγραφέα του 19ου αιώνα που θεωρείται θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας.
Σύμφωνα με τους New York Times, οι περισσότερες από τις κλοπές αφορούσαν σπάνιες εκδόσεις έργων του Πούσκιν, οι οποίες εξαφανίστηκαν από βιβλιοθήκες της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Ελβετίας.
Οι γαλλικές Αρχές κατηγορούν έξι άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας και κλοπή αντικειμένων ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας. Ανάμεσα στα ιδρύματα που φέρεται να στοχοποιήθηκαν βρίσκεται και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι αποτελούσαν μέρος ευρύτερου δικτύου, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς και συνεργάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν για περίπου δύο χρόνια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας λεωφορεία, πλαστές ταυτότητες και παραποιημένες κάρτες βιβλιοθηκών.
Η μέθοδος δράσης που αποδίδεται στο δίκτυο ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη. Οι ύποπτοι εντόπιζαν σπάνιες εκδόσεις ρωσικών έργων, τις μελετούσαν και τις φωτογράφιζαν πριν αφαιρέσουν τα πρωτότυπα βιβλία από τα ράφια. Στη θέση τους τοποθετούσαν αντίγραφα, ώστε η απώλεια να μην γίνει άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό των βιβλιοθηκών.
Η δίκη έρχεται ως συνέχεια μεγάλης συντονισμένης επιχείρησης των ευρωπαϊκών αρχών το 2024, κατά την οποία συνελήφθησαν αρκετοί Γεωργιανοί που θεωρήθηκαν ύποπτοι για συμμετοχή στο κύκλωμα.
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