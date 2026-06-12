Η Τζέιν Φόντα διοργανώνει εκδήλωση απάντηση στο τουρνουά ΜΜΑ του Τραμπ στο Λευκό Οίκο

Θα συμμετέχουν ηθοποιοί, μουσικοί και δημόσια πρόσωπα που μάχονται υπέρ της ελευθερίας του λόγου και της Δημοκρατίας, αξίες που έχουν δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, σύμφωνα με την ηθοποιό





Η συλλογικότητα της οποίας ηγείται, η Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία, θα φιλοξενήσει συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν ηθοποιοί, μουσικοί και δημόσια πρόσωπα που μάχονται υπέρ της ελευθερίας του λόγου και της Δημοκρατίας, αξίες που έχουν δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, σύμφωνα με τη Φόντα.







Jane Fonda to host First Amendment celebration opposite Trump’s UFC event https://t.co/s4odA0uIHy — The Straits Times (@straits_times) June 12, 2026







Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο, ένα τοπόσημο ηλικίας 100 ετών, το οποίο ίδρυσαν οι Σουφραζέτες και θα διατίθεται για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.



Δεκαετίες ακτιβισμού και διαμαρτυρίας Η 88χρονη Φόντα έχει μακρά ιστορία ακτιβισμού: τη δεκαετία του 60 υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια και χρηματοδότης του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων, ενώ τη δεκαετία του 70 στήριζε τους Αυτόχθονες Αμερικανούς και διαμαρτυρόταν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.



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Τα τελευταία χρόνια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ασχολείται με τον ακτιβισμό για το κλίμα και έχει συλληφθεί πολλές φορές σε σχέση με τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ουάσινγκτον "Fire Drill Fridays" (Σ.τ.Σ: ένα παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού για το κλίμα που ιδρύθηκε το 2019 από την ίδια σε συνεργασία με την Greenpeace ΗΠΑ).



Ένα νέο ντοκιμαντέρ, το “Gaslit”, κάνει πρεμιέρα σήμερα και ακολουθεί τη Φόντα σε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο στο Τέξας και στη Λουιζιάνα με στόχο να αποκαλυφθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία από την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.



«Ολόκληρες κοινότητες έχουν ισοπεδωθεί επειδή επιμένουμε στην εξόρυξη πετρελαίου και μεθανίου από ρωγμάτωση πετρωμάτων, τα οποία στέλνουμε ανά τον κόσμο, κάτι που σκοτώνει ανθρώπους, τη φύση και τα ζώα και αυτό θα πρέπει να σταματήσει», λέει η Φόντα, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι αποδυναμώνει τους κανονισμούς για το περιβάλλον.



Καθώς θα συγκεντρώνονται την Κυριακή αυτοί που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά Μικτών Πολεμικών Τεχνών για τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου , η ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα θα διοργανώνει ένα άλλου είδους θέαμα στην Πόλη της Νέας Υόρκης Η συλλογικότητα της οποίας ηγείται, η Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία, θα φιλοξενήσει συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν ηθοποιοί, μουσικοί και δημόσια πρόσωπα που μάχονται υπέρ της ελευθερίας του λόγου και της Δημοκρατίας, αξίες που έχουν δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, σύμφωνα με τη Φόντα.«Aυτή είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς. Η ιστορία θα την καταγράψει και δεν θέλω να είμαι με την πλευρά εκείνων που λένε "Ω, Θεέ μου, είναι τόσο φρικτή η κατάσταση, τι θα κάνω; Όχι. Θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή", δήλωσε η Φόντα σε συνέντευξή της στο Reuters.H συναυλία με τίτλο «Ξεσηκωθείτε, Φωνάξτε», η οποία θα ξεκινήσει στις 19:30 της Κυριακής τοπική ώρα, θα περιλαμβάνει εμφανίσεις ή ερμηνείες από τις Τζούλια Ρόμπερτς, Λίλι Γκλάντστοουν, Μπέτι Μίντλερ, Πάτι Σμιθ και τον τραγουδιστή Ρούφους Γουέινραϊτ.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο, ένα τοπόσημο ηλικίας 100 ετών, το οποίο ίδρυσαν οι Σουφραζέτες και θα διατίθεται για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.Η 88χρονη Φόντα έχει μακρά ιστορία ακτιβισμού: τη δεκαετία του 60 υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια και χρηματοδότης του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων, ενώ τη δεκαετία του 70 στήριζε τους Αυτόχθονες Αμερικανούς και διαμαρτυρόταν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.Είχε, μάλιστα, και το παρατσούκλι «Η Τζέιν του Ανόι» έπειτα από επίσκεψή της στο Βόρειο Βιετνάμ το 1972 παρότι αργότερα δήλωσε ότι μετάνιωσε για μια φωτογραφία της που την έδειχνε να κάθεται πάνω σε ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο φορώντας κράνος.Τα τελευταία χρόνια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ασχολείται με τον ακτιβισμό για το κλίμα και έχει συλληφθεί πολλές φορές σε σχέση με τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Ουάσινγκτον "Fire Drill Fridays" (Σ.τ.Σ: ένα παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού για το κλίμα που ιδρύθηκε το 2019 από την ίδια σε συνεργασία με την Greenpeace ΗΠΑ).Ένα νέο ντοκιμαντέρ, το “Gaslit”, κάνει πρεμιέρα σήμερα και ακολουθεί τη Φόντα σε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο στο Τέξας και στη Λουιζιάνα με στόχο να αποκαλυφθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία από την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.«Ολόκληρες κοινότητες έχουν ισοπεδωθεί επειδή επιμένουμε στην εξόρυξη πετρελαίου και μεθανίου από ρωγμάτωση πετρωμάτων, τα οποία στέλνουμε ανά τον κόσμο, κάτι που σκοτώνει ανθρώπους, τη φύση και τα ζώα και αυτό θα πρέπει να σταματήσει», λέει η Φόντα, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι αποδυναμώνει τους κανονισμούς για το περιβάλλον.

Κριτική εις βάρος της συμφωνίας Paramount-Warner Bros Η Φόντα έχει κάνει επίσης έκκληση προς τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές να μπλοκάρουν την προταθείσα συμφωνία συγχώνευσης ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των Paramount Skydance και Warner Bros Discovery.



Όπως είπε, παρότι προσωπικά συμπαθεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance Ντέιβιντ Έλισον, ανησυχεί για τις υποχωρήσεις που έκανε αυτός προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για να αποσπάσει την έγκριση της απόκτησης της Paramount από την Skydance.



«H κινητήριος δύναμη της δημιουργικότητας πάει στράφι προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι τύραννοι στον Λευκό Οίκο», λέει εκείνη.



Όπως έχει δηλώσει ο Έλισον, η συγχώνευση Paramount-Warner Bros Discovery θα επενδύσει στο ποιοτικό περιεχόμενο, βγάζοντας σε κυκλοφορία 30 ταινίες τη χρονιά, κάτι το οποίο θα ωφελήσει τη δημιουργική τάξη του Χόλιγουντ.



Τον Οκτώβριο, η Φόντα αναβίωσε την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία ως απάντηση στη θεωρούμενη αύξηση των αυταρχικών πρακτικών και στις επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου.



Πρόκειται για μια συλλογικότητα καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων του θεάματος με στόχο την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης από την κυβερνητική καταστολή, την οποία ο πατέρας της, ο ηθοποιός Χένρι Φόντα, σχημάτισε το 1947, όταν προσωπικότητες του Χόλιγουντ κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής.



«Είμαστε οι αφηγητές, είμαστε οι καλλιτέχνες», καταλήγει η Φόντα. «Χωρίς την Πρώτη Τροπολογία, δεν μπορούμε να υπάρχουμε».