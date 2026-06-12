Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής
Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού για ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Δείτε χάρτες
Καταιγίδα χτύπησε νωρίτερα τα βορειοανατολικά της Αττικής, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν σταδιακά μεγαλύτερο τμήμα του νομού.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως αργά το απόγευμα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους περιοχές της Αττικής.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως αργά το απόγευμα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους περιοχές της Αττικής.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.
Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ«Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,
β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,
γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,
δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,
ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».
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