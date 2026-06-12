Ισπανία: Νέα έρευνα σε βάρος του Θαπατέρο για τα κοσμήματα αξίας 1,3 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στο γραφείο του

Ο δικαστής πιστεύει ότι η προέλευση των κοσμημάτων, «δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή» και θα κινήσει έρευνα για ξεχωριστή υπόθεση

Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο διέταξε ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου Χοσέ Λουίς Καλάμα, μετά τον εντοπισμό



Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η προέλευση των συγκεκριμένων αντικειμένων «δεν έχει προς το παρόν δικαιολογηθεί», ενώ η προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας τους ανέρχεται σε 1.323.915 ευρώ.







Στο σκεπτικό του, ο δικαστής επισημαίνει ότι η κατοχή πολυτελών αγαθών τόσο υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την απουσία τεκμηριωμένης φορολογικής ιχνηλασιμότητας ως προς την απόκτησή τους, συνιστά «αντικειμενική και εύλογη ένδειξη» πιθανής σοβαρής φορολογικής παράβασης.





Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αγορά κοσμημάτων τέτοιας αξίας συνεπάγεται αναγκαστικά συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν τον ΦΠΑ, τον φόρο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, τον φόρο κληρονομιάς και δωρεών ή τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής.



Ο δικαστής εκτιμά ότι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τον τρόπο απόκτησης των κοσμημάτων θα μπορούσε να επιτρέψει στις φορολογικές αρχές να θεωρήσουν την αξία τους ως αδικαιολόγητη περιουσιακή προσαύξηση στο εισόδημα του πρώην πρωθυπουργού. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το σκεπτικό, θα μπορούσε να εφαρμοστεί φορολογικός συντελεστής που προσεγγίζει το 46%.



Κλείσιμο όριο των 120.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία για τη στοιχειοθέτηση φορολογικού εγκλήματος.



Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση ενδεχόμενου αδικήματος κατά της δημόσιας οικονομίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισπανικού Ποινικού Κώδικα.



Επιπλέον, ο Χοσέ Λουίς Καλάμα εξετάζει το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης αδικήματος λαθρεμπορίου. Όπως αναφέρει, η κατοχή ή διακίνηση κοσμημάτων συνολικής αξίας περίπου 1,32 εκατ. ευρώ χωρίς αποδείξεις καταβολής δασμών, εισαγωγικών φόρων ή άλλων σχετικών επιβαρύνσεων αποτελεί ένδειξη ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να εισήχθησαν στην τελωνειακή επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάμπτοντας τους προβλεπόμενους ελέγχους.



Παράλληλα, η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 150.000 ευρώ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ποινική κατηγορία.



Την επέκταση της δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας,, για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο διέταξε ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου Χοσέ Λουίς Καλάμα, μετά τον εντοπισμό κοσμημάτων μεγάλης αξίας σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του.Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η προέλευση των συγκεκριμένων αντικειμένων «δεν έχει προς το παρόν δικαιολογηθεί», ενώ η προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας τουςΟ δικαστής έδωσε εντολή να γνωστοποιηθούν επισήμως οι νέες κατηγορίες στον πρώην πρωθυπουργό μέσω του συνηγόρου του, ώστε να λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας και να ασκήσει τα δικαιώματα υπεράσπισής του.Στο σκεπτικό του, ο δικαστής επισημαίνει ότι η κατοχή πολυτελών αγαθών τόσο υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την απουσία τεκμηριωμένης φορολογικής ιχνηλασιμότητας ως προς την απόκτησή τους, συνιστά «αντικειμενική και εύλογη ένδειξη» πιθανής σοβαρής φορολογικής παράβασης.Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αγορά κοσμημάτων τέτοιας αξίας συνεπάγεται αναγκαστικά συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν τον ΦΠΑ, τον φόρο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, τον φόρο κληρονομιάς και δωρεών ή τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής.Ο δικαστής εκτιμά ότι ηγια τον τρόπο απόκτησης των κοσμημάτων θα μπορούσε να επιτρέψει στις φορολογικές αρχές να θεωρήσουν την αξία τους ως αδικαιολόγητη περιουσιακή προσαύξηση στο εισόδημα του πρώην πρωθυπουργού. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το σκεπτικό, θα μπορούσε να εφαρμοστείΠαράλληλα, σημειώνεται ότι η μη δήλωση ή η μη καταβολή των σχετικών φόρων ενδέχεται να υποδηλώνει φορολογική ζημία για το Δημόσιο που υπερβαίνει τοτο οποίο προβλέπεται από την ισπανική νομοθεσία για τη στοιχειοθέτηση φορολογικού εγκλήματος.Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση ενδεχόμενου αδικήματος κατά της δημόσιας οικονομίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισπανικού Ποινικού Κώδικα.Επιπλέον, ο Χοσέ Λουίς Καλάμα εξετάζει το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης αδικήματοςΌπως αναφέρει, η κατοχή ή διακίνηση κοσμημάτων συνολικής αξίας περίπου 1,32 εκατ. ευρώ χωρίς αποδείξεις καταβολής δασμών, εισαγωγικών φόρων ή άλλων σχετικών επιβαρύνσεων αποτελεί ένδειξη ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να εισήχθησαν στην τελωνειακή επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάμπτοντας τους προβλεπόμενους ελέγχους.Παράλληλα, η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 150.000 ευρώ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ποινική κατηγορία.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι η υπόθεση των κοσμημάτων θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας από την κύρια δικογραφία, η οποία αφορά αδικήματα όπως άσκηση αθέμιτης επιρροής, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογραφία εγγράφων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.



Σύμφωνα με τον δικαστή, η διερεύνηση των συγκεκριμένων στοιχείων σε αυτοτελή διαδικασία είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική διεύρυνση και πολυπλοκότητα της κύριας υπόθεσης.



Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να εξεταστεί ανεξάρτητα η προέλευση των κοσμημάτων και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.