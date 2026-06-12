«Καρφί» Ινφαντίνο για την εθνική Ιταλίας: «Ίσως εάν φτάσουν 228 οι ομάδες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
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Εθνική Ιταλίας Τζιάνι Ινφαντίνο Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

«Καρφί» Ινφαντίνο για την εθνική Ιταλίας: «Ίσως εάν φτάσουν 228 οι ομάδες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παρουσίασε τα σχέδια της FIFA για νέα αύξηση των ομάδων και αστειεύτηκε με την Ιταλία

«Καρφί» Ινφαντίνο για την εθνική Ιταλίας: «Ίσως εάν φτάσουν 228 οι ομάδες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
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Σε συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό με θέμα την παρουσίαση του νέου φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Τζιάνι Ινφαντίνο αστειεύτηκε με την εθνική Ιταλίας και με την συμμετοχή της στη διοργάνωση. 

Η εθνική Ιταλίας μετά το 2014 δεν έχει παίξει ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε σε αυτή την απουσία: «Με 64 ομάδες, η Ιταλία πιθανότατα θα προκριθεί. Ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε τις 228...».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία. 

Πάντως η FIFA δεν αποκλείει οι 48 ομάδες να γίνουν άμεσα 64 όπως έχει προτείνει και η  CONMEBOL ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.
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