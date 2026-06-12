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«Καρφί» Ινφαντίνο για την εθνική Ιταλίας: «Ίσως εάν φτάσουν 228 οι ομάδες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
«Καρφί» Ινφαντίνο για την εθνική Ιταλίας: «Ίσως εάν φτάσουν 228 οι ομάδες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παρουσίασε τα σχέδια της FIFA για νέα αύξηση των ομάδων και αστειεύτηκε με την Ιταλία
Σε συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό με θέμα την παρουσίαση του νέου φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Τζιάνι Ινφαντίνο αστειεύτηκε με την εθνική Ιταλίας και με την συμμετοχή της στη διοργάνωση.
Η εθνική Ιταλίας μετά το 2014 δεν έχει παίξει ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε σε αυτή την απουσία: «Με 64 ομάδες, η Ιταλία πιθανότατα θα προκριθεί. Ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε τις 228...».
Η ατάκα αυτή προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία.
Πάντως η FIFA δεν αποκλείει οι 48 ομάδες να γίνουν άμεσα 64 όπως έχει προτείνει και η CONMEBOL ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.
Η εθνική Ιταλίας μετά το 2014 δεν έχει παίξει ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε σε αυτή την απουσία: «Με 64 ομάδες, η Ιταλία πιθανότατα θα προκριθεί. Ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε τις 228...».
Η ατάκα αυτή προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία.
Πάντως η FIFA δεν αποκλείει οι 48 ομάδες να γίνουν άμεσα 64 όπως έχει προτείνει και η CONMEBOL ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.
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