Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου: Εκκενώθηκε ο χώρος ασφαλείας λόγω ύποπτου αντικειμένου

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο αποκαθίσταται σταδιακά - Προηγήθηκε εκκένωση στον χώρο ασφαλείας και στις αναχωρήσεις, ενώ επιβάτες υποχρεώθηκαν να κατέβουν από τις πτήσεις τους





Αρχικά, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έκανε λόγο για «αστυνομικό συμβάν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας ενεργοποίησε αυθαίρετα το κουμπί έκτακτης ανάγκης σε πόρτα του Τερματικού Σταθμού 2 και κατάφερε να εισέλθει ανεξέλεγκτα στον χώρο ασφαλείας του αεροδρομίου.











Αποβιβάστηκαν ακόμη και επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί Όλοι οι ταξιδιώτες που βρίσκονταν μετά τους ελέγχους ασφαλείας κλήθηκαν να αποχωρήσουν, ενώ ακόμη και επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να επιστρέψουν στον τερματικό σταθμό.



Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα ενημέρωναν συνεχώς τους επιβάτες ότι οι αναχωρήσεις από το Αμβούργο είχαν διακοπεί προσωρινά.



Το αεροδρόμιο γέμισε με χιλιάδες ταξιδιώτες που περίμεναν εξελίξεις, ενώ αρκετοί εξέφραζαν ανησυχία για ανταποκρίσεις και χαμένες πτήσεις.



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Συμμετοχή τελωνείου και πυροσβεστικής Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη του γερμανικού τελωνείου, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους και έρευνες σε lounge του αεροδρομίου.



Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου έπειτα από περιστατικό παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, το οποίο οδήγησε σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, εκκένωση του χώρου μετά τους ελέγχους ασφαλείας και σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις.Αρχικά, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έκανε λόγο για «αστυνομικό συμβάν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας ενεργοποίησε αυθαίρετα το κουμπί έκτακτης ανάγκης σε πόρτα του Τερματικού Σταθμού 2 και κατάφερε να εισέλθει ανεξέλεγκτα στον χώρο ασφαλείας του αεροδρομίου.Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι ο επιβάτης εντοπίστηκε άμεσα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και οδηγήθηκε εκτός της προστατευόμενης ζώνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφασίστηκε η πλήρης εκκένωση της πτέρυγας αναχωρήσεων.Όλοι οι ταξιδιώτες που βρίσκονταν μετά τους ελέγχους ασφαλείας κλήθηκαν να αποχωρήσουν, ενώ ακόμη και επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να επιστρέψουν στον τερματικό σταθμό.Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα ενημέρωναν συνεχώς τους επιβάτες ότι οι αναχωρήσεις από το Αμβούργο είχαν διακοπεί προσωρινά.Το αεροδρόμιο γέμισε με χιλιάδες ταξιδιώτες που περίμεναν εξελίξεις, ενώ αρκετοί εξέφραζαν ανησυχία για ανταποκρίσεις και χαμένες πτήσεις.Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν καθυστερήσεις που έφτασαν ακόμη και τις τρεις ώρες, σύμφωνα με τους πίνακες αναχωρήσεων.Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη του γερμανικού τελωνείου, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους και έρευνες σε lounge του αεροδρομίου.

Παράλληλα, δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν έξω από τον Τερματικό Σταθμό 1. Στον Τερματικό Σταθμό 2 παρασχέθηκαν επίσης οι πρώτες βοήθειες σε γυναίκα που παρουσίασε προβλήματα υγείας λόγω της ταλαιπωρίας και της αναμονής.



Επανεκκινεί η λειτουργία του αεροδρομίου Αργότερα, η εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία των πτήσεων άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι καθυστερήσεις και ακυρώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό δρομολογίων.



Οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.



Δεν συνδέεται με την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τη στρατιωτική δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο.



Από τις αρχές της εβδομάδας, έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου Panavia Tornado της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν αναπτυχθεί στο πολιτικό αεροδρόμιο «Χέλμουτ Σμιτ» του Αμβούργου για εκπαιδευτικές ασκήσεις απογείωσης και προσγείωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα με την κανονική αεροπορική κίνηση.



Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθάρισαν ότι η αστυνομική επιχείρηση δεν συνδέεται με τις στρατιωτικές ασκήσεις.