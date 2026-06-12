Πέθανε ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε ηλικία 88 ετών

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Πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων ο διακεκριμένος και παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνης, Ντέιβιντ Χόκνεϊ.Έγινε ευρύτερα γνωστός ως εκπρόσωπος της ποπ αρτ κατά τη δεκαετία του 1960, ενώ το έργο του συνδέθηκε στενά με την εικόνα και την αισθητική του Λος Άντζελες. Ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργίες του συγκαταλέγονται οι πίνακεςκαι(Pool With Two Figures), έργα που απεικονίζουν σκηνές έρωτα, επιθυμίας και απώλειας μέσα στο ηλιόλουστο περιβάλλον της πόλης.Ωστόσο, το έργο του δεν περιορίστηκε σε αυτή την περίοδο. Κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής πορείας που ξεπέρασε τα 60 χρόνια, ο Χόκνεϊ πειραματίστηκε διαρκώς με νέεςΔημιούργησε πορτρέτα μέσα από φωτογραφικά κολάζ που αμφισβητούσαν τις παραδοσιακές αντιλήψεις της προοπτικής, ασχολήθηκε με την αφηρημένη ζωγραφική τοπίου και στα τελευταία χρόνια της ζωής του διερεύνησε τις δυνατότητες που προσέφεραν οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές.Γεννημένος στο Μπράντφορντ το 1937, ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας που ο ίδιος περιέγραφε ως «ριζοσπαστική εργατική οικογένεια». Οι γονείς του αναγνώρισαν από νωρίς την καλλιτεχνική του κλίση και ενθάρρυναν την ενασχόλησή του με την τέχνη.Σπούδασε στο Bradford College και το 1957 πούλησε τον πρώτο του πίνακα, ένα πορτρέτο του πατέρα του, έναντι 10 λιρών στην Έκθεση Καλλιτεχνών του Γιορκσάιρ. Ως αντιρρησίας συνείδησης, εκπλήρωσε τη διετή υποχρεωτική θητεία του εργαζόμενος ως νοσοκομειακός βοηθός, πριν εισαχθεί το 1959 στο Royal College of Art του Λονδίνου.Εκεί απέκτησε γρήγορα τη φήμη ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη, αλλά και ενός ανθρώπου που αμφισβητούσε τις συμβάσεις. Η άρνησή του να φιλοτεχνήσει γυμνό σχέδιο με γυναικείο μοντέλο παραλίγο να του στερήσει το δίπλωμα.Παράλληλα, αρνήθηκε να συντάξει τη γραπτή εργασία που απαιτούσε η τελική εξέταση, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγησή του θα έπρεπε να βασιστεί αποκλειστικά στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Το Royal College of Art, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό ταλέντο του, επέλεξε τελικά να παρεκκλίνει από τους κανονισμούς και να του απονείμει το δίπλωμά του.Συναναστράφηκε προσωπικότητες όπως ο Άντι Γουόρχολ, ο Όσι Κλαρκ και ο Ντένις Χόπερ, αποκτώντας τη φήμη του μπον βιβέρ και του ανθρώπου που κινούνταν αδιάκοπα στους καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς κύκλους της εποχής. Ακόμη και μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012 και το οποίο επηρέασε προσωρινά την ομιλία του, συνέχισε να εργάζεται αδιάκοπα.Αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του 1960, τα έργα του απέκτησαν μεγαλύτερη ωριμότητα και αυτοσυγκράτηση, κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών για την ικανότητά τους να μεταφέρουν σύνθετα και βαθιά συναισθήματα στον καμβά. Ο πίνακας Man in Shower in Beverly Hills του 1964 θεωρείται χαρακτηριστικό δείγμα της μετάβασής του σε ένα πιο ρεαλιστικό ύφος.