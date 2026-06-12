Καταστροφικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου στο Ιλινόις, άνδρας απεγκλωβίστηκε από συντρίμμια σπιτιού, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιλινόις ΗΠΑ Ανεμοστρόβιλος

Καταστροφικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου στο Ιλινόις, άνδρας απεγκλωβίστηκε από συντρίμμια σπιτιού, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον δέκα περιστατικά ανεμοστρόβιλων καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης

Καταστροφικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου στο Ιλινόις, άνδρας απεγκλωβίστηκε από συντρίμμια σπιτιού, δείτε βίντεο
Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή εκτυλίχθηκαν στην πολιτεία του Ιλινόις στις ΗΠΑ, όταν έναςανεμοστρόβιλος σάρωσε αγροτική περιοχή της κομητείας Λίβινγκστον, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές και εικόνες που προκαλούν δέος.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο την Πέμπτη 11 Ιουνίου, με τον τεράστιο στρόβιλο να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα καθώς κινούνταν απειλητικά προς την πόλη Στρίτορ. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση του ακραίου καιρικού φαινομένου, το οποίο συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν για ώρες την ευρύτερη περιοχή του Σικάγο.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και κατέπεσαν σε οδικούς άξονες, διακόπτοντας την κυκλοφορία για αρκετές ώρες. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.



Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια της κατοικίας του, η οποία κατέρρευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλοι σοβαροί τραυματισμοί, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Κλείσιμο


Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές ακόμη και για την ανάπτυξη εξαιρετικά βίαιων φαινομένων. Η περιοχή του Σικάγο είχε τεθεί σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, με την επικινδυνότητα των καταιγίδων να αξιολογείται στα ανώτερα επίπεδα της σχετικής κλίμακας.

Παράλληλα, το βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters μέσω ανάλυσης μεταδεδομένων και ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών του τοπίου με δορυφορικές εικόνες της περιοχής.


Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον δέκα περιστατικά ανεμοστρόβιλων καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια της μητροπολιτικής περιοχής του Σικάγο, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε την περιοχή.

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης