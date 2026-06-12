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Καταστροφικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου στο Ιλινόις, άνδρας απεγκλωβίστηκε από συντρίμμια σπιτιού, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον δέκα περιστατικά ανεμοστρόβιλων καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης
Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο την Πέμπτη 11 Ιουνίου, με τον τεράστιο στρόβιλο να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα καθώς κινούνταν απειλητικά προς την πόλη Στρίτορ. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση του ακραίου καιρικού φαινομένου, το οποίο συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν για ώρες την ευρύτερη περιοχή του Σικάγο.
Quick edit showing some of the intense moments today while documenting 8 tornadoes in northern Illinois into Indiana. Massive shoutout to @skydrama for nailing the forecast in the warm sector. Hands down the craziest tornado outbreak I've ever documented.— Gabe Cox 🌪️ (@gabecox) June 12, 2026
Full video will be… pic.twitter.com/LZ1ciAlR3e
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και κατέπεσαν σε οδικούς άξονες, διακόπτοντας την κυκλοφορία για αρκετές ώρες. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
🚨🌪️ Additional tornado damage documented on the east side of Streator, Illinois, as crews continue assessing the aftermath of the storm.#Streator #Illinois #tornado #ilwx pic.twitter.com/kX3BY62B9S— The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 12, 2026
Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια της κατοικίας του, η οποία κατέρρευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλοι σοβαροί τραυματισμοί, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου.
#Breaking Man rescued from the rubble of a home in Streator, #Illinois(#ILwx) following Significant tornado 🌪️ Impacted the Area. pic.twitter.com/DmFCITPATo— BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 12, 2026
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές ακόμη και για την ανάπτυξη εξαιρετικά βίαιων φαινομένων. Η περιοχή του Σικάγο είχε τεθεί σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, με την επικινδυνότητα των καταιγίδων να αξιολογείται στα ανώτερα επίπεδα της σχετικής κλίμακας.
Παράλληλα, το βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters μέσω ανάλυσης μεταδεδομένων και ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών του τοπίου με δορυφορικές εικόνες της περιοχής.
Video from the east side of Streator, #Illinois(#ILwx) from Ashley Heider. 🌪️— BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 12, 2026
"There's two! There's two!"
➡️ WGNTV pic.twitter.com/AbVqtLvZkd
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον δέκα περιστατικά ανεμοστρόβιλων καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια της μητροπολιτικής περιοχής του Σικάγο, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε την περιοχή.
#Breaking 🚨 A reported tornado 🌪️ was seen moving through LaSalle County, #Illinois(#ILwx) pic.twitter.com/G4bP4TvCsZ— BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 12, 2026
Bad #tornado damage in Streator, Illinois with a gas leak in progress@TDStormRecovery is on scene assisting with the recovery effort pic.twitter.com/hXlg4UzSTn— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) June 12, 2026
Twin tornadoes near Ransom, IL moments ago pic.twitter.com/j2Qiuca8QA— Isaac Polanski (@miwx97) June 11, 2026
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