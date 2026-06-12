Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, προβλήματα στις πτήσεις
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Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, προβλήματα στις πτήσεις

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το κτίριο του κεντρικού τερματικού σταθμού του αερολιμένα εκκενώθηκε και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, προβλήματα στις πτήσεις
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο Αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον, την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, προκαλώντας την εκκένωση του βασικού τερματικού σταθμού του και εκτροπές πτήσεων.

Εκπρόσωπος της Fire and Emergency New ⁠Zealand, της νεοζηλανδικής υπηρεσίας πυρόσβεσης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε ότι πληρώματά της δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μαζί με το σώμα των πυροσβεστών που διαθέτει το ίδιο το αεροδρόμιο.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το κτίριο του κεντρικού τερματικού σταθμού του αερολιμένα έχει εκκενωθεί και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Πτήσεις προς το Ουέλινγκτον έχουν προσωρινά εκτραπεί και συνιστάται σε επιβάτες να διασταυρώσουν τις πληροφορίες για συγκεκριμένες πτήσεις με τις αεροπορικές τους εταιρείες», πρόσθεσαν.

Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας του αεροδρομίου, η Air New Zealand, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς και από το Αεροδρόμιο Ουέλινγκτον δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 19:15 τοπική ώρα (10:15 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την υπηρεσία Fire and Emergency New Zealand.

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