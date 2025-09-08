Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τουλάχιστον 16 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ
Τουλάχιστον 16 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ
Το μπλοκάρισμα των κοινωνικών δικτύων στη χώρα μετατράπηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς της κυβέρνησης
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Κατμαντού κατά την βίαιη καταστολή εκδηλώσεων διαμαρτυρίας με αφορμή το μπλοκάρισμα των κοινωνικών δικτύων που μετατράπηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς της κυβέρνησης του Νεπάλ.
Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν όταν πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών πλησίασε στο κοινοβούλιο και ορισμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό που είχε δημιουργηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περίμετρο του κτιρίου.
Το υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογιών της Ενημέρωσης του Νεπάλ ανακοίνωσε την Πέμπτη τον αποκλεισμό 26 κοινωνικών δικτύων, ανάμεσά τους οι πλατφόρμες Facebook, Youtube, X και Linkedin, διότι δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία αδειοδότησής τους εντός των προθεσμιών.
Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο το 2023, το αρμόδιο υπουργείο απαιτεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ορίσουν τοπικό εκπρόσωπο και πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των περιεχομένων τους.
Η εφαρμογή αυτής της απόφασης που έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώθησε ένα οργισμένο πλήθος στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού σήμερα.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί στο κέντρο της πόλης κρατώντας σημαίες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας εχθρικά προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού ΚΠ Σάρμα Ολι συνθήματα.
Διαδηλωτές εξηγούσαν ότι ο αποκλεισμός των κοινωνικών δικτύων δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο. «Καταγγέλλουμε επίσης την θεσμοποιημένη διαφθορά στο Νεπάλ... Η απόφαση απηχεί τις αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης και αυτό θέλουμε να αλλάξει».
Μετά την εφαρμογή της απόφασης, οι πλατφόρμες που εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως το Tik Tok, έχουν πλημμυρίσει με βίντεο που καταγγέλλουν την πολυτελή ζωή των γόνων των μελών της νεπαλέζικης πολιτικής ηγεσίας.
Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν όταν πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών πλησίασε στο κοινοβούλιο και ορισμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό που είχε δημιουργηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περίμετρο του κτιρίου.
Nepal'de halk sokakta: En az 14 kişi polis tarafından katledildi— Etkin Haber Ajansı (@etkinhbrajansi3) September 8, 2025
➡️https://t.co/phC7PwqhrU pic.twitter.com/q8bQGKmAKN
Το υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογιών της Ενημέρωσης του Νεπάλ ανακοίνωσε την Πέμπτη τον αποκλεισμό 26 κοινωνικών δικτύων, ανάμεσά τους οι πλατφόρμες Facebook, Youtube, X και Linkedin, διότι δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία αδειοδότησής τους εντός των προθεσμιών.
Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο το 2023, το αρμόδιο υπουργείο απαιτεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ορίσουν τοπικό εκπρόσωπο και πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των περιεχομένων τους.
Η εφαρμογή αυτής της απόφασης που έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώθησε ένα οργισμένο πλήθος στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού σήμερα.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί στο κέντρο της πόλης κρατώντας σημαίες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας εχθρικά προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού ΚΠ Σάρμα Ολι συνθήματα.
Διαδηλωτές εξηγούσαν ότι ο αποκλεισμός των κοινωνικών δικτύων δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο. «Καταγγέλλουμε επίσης την θεσμοποιημένη διαφθορά στο Νεπάλ... Η απόφαση απηχεί τις αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης και αυτό θέλουμε να αλλάξει».
Μετά την εφαρμογή της απόφασης, οι πλατφόρμες που εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως το Tik Tok, έχουν πλημμυρίσει με βίντεο που καταγγέλλουν την πολυτελή ζωή των γόνων των μελών της νεπαλέζικης πολιτικής ηγεσίας.
Very critical situation in Nepal 🇳🇵 impossible for cops to handle crowd... pic.twitter.com/w0EpkbGc4G— suni bisht (@Bishtsagar90489) September 8, 2025
Η κυβέρνηση διέψευσε ότι έχει την πρόθεση να πλήξει τις ελευθερίες της σκέψης και της έκφρασης και υποστήριξε ότι η απόφαση επιδιώκει την δημιουργία ενός «περιβάλλοντος για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης» διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία των δικτύων θα αποκατασταθεί όταν θα εκπληρώσουν τους όρους που έχουν τεθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γιου επιχειρηματία - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα