Πόσο ωφελούνται οι φορολογούμενοι λόγω παιδιών με τις νέες κλίμακες - Κέρδος ως και 4 μισθοί τον χρόνο!



Πώς προκύπτει αυτό;

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ωφέλεια που προκύπτει για κάθε, ανάλογα με τα εισοδήματα και τηντου κατάσταση. Αναλογικά, την μεγαλύτερη μείωση φόρου κατά 50% έως 100% θα έχουν όσοι δηλώνουν εισοδήματα από 12.000 και άνω.Σε απόλυτα ποσά οι μειώσεις για τα εισοδήματα του 2026 «μεταφράζονται» σε 20 έως 5.300 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, ως εξής: