Πόσο ωφελούνται οι φορολογούμενοι λόγω παιδιών με τις νέες κλίμακες - Κέρδος ως και 4 μισθοί τον χρόνο!
Δείτε αναλυτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση
Μέχρι δύο μισθούς κερδίζει κάθε οικογένεια, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τα νέα μέτρα της ΔΕΘ.
Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, με τις νέες κλίμακες φορολόγησης, μεσοσταθμικά μια οικογένεια κερδίζει:
• Δύο μισθούς το χρόνο ο κάθε σύζυγος αν έχει τέσσερα παιδιά, ή έως τέσσερις μισθούς συνολικά το χρόνο αν εργάζονται και οι δύο γονείς
• Ένα μισθό κάθε σύζυγος με τρία παιδιά,
• 65% ενός μηνιαίου μισθού, με δύο παιδιά
• Το 40% ενός μισθού, με ένα παιδί
• Περίπου το 20% εντός μισθού μια οικογένεια χωρίς παιδιά
Για παράδειγμα:
• Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
• Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.
• Ένας μισθωτός με δύο τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
• Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
• Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ωφέλεια που προκύπτει για κάθε φορολογούμενο, ανάλογα με τα εισοδήματα και την οικογενειακή του κατάσταση. Αναλογικά, την μεγαλύτερη μείωση φόρου κατά 50% έως 100% θα έχουν όσοι δηλώνουν εισοδήματα από 12.000 και άνω.
Πώς προκύπτει αυτό;
Σε απόλυτα ποσά οι μειώσεις για τα εισοδήματα του 2026 «μεταφράζονται» σε 20 έως 5.300 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, ως εξής:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
