Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Ζελένσκι αποκαλεί τον Πούτιν τρομοκράτη και απορρίπτει πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα - «Αν θέλει, ας έρθει αυτός στο Κίεβο»
Ο Ζελένσκι αποκαλεί τον Πούτιν τρομοκράτη και απορρίπτει πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα - «Αν θέλει, ας έρθει αυτός στο Κίεβο»
«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος
Για την απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News.
«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».
Ο Πούτιν «το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».
«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, τότε ας έρθει στη Μόσχα», είχε πει ο Πούτιν. «Αυτή η συνάντηση θα γίνει».
Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία.
«Στο τέλος, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Fox News.
Ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχο τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα με τον Πούτιν και αργότερα ανέφερε ότι μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα ακολουθούσε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο.
«Η τριμερής θα γίνει», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο The Daily Caller. «Για διμερή, δεν ξέρω», πρόσθεσε.
«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να έρθει εκείνος στο Κίεβο».
Ο Πούτιν «το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει πραγματικά μια συνάντηση μαζί του, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».
«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, τότε ας έρθει στη Μόσχα», είχε πει ο Πούτιν. «Αυτή η συνάντηση θα γίνει».
Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία.
«Στο τέλος, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στο Fox News.
Ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχο τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα με τον Πούτιν και αργότερα ανέφερε ότι μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα ακολουθούσε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο.
«Η τριμερής θα γίνει», υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο The Daily Caller. «Για διμερή, δεν ξέρω», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες
23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης: Το μονοθέσιο της McLaren, η επίδειξη των γυμναστριών και η στάση για μπύρα - Βίντεο και φωτογραφίες
23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα