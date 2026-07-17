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Βίντεο: Σκύλος ενεργοποίησε φρυγανιέρα και έκαψε σπίτι στις ΗΠΑ, νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές 175.000 ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Σκύλος ΗΠΑ Φωτιά Πυροσβεστική

Βίντεο: Σκύλος ενεργοποίησε φρυγανιέρα και έκαψε σπίτι στις ΗΠΑ, νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές 175.000 ευρώ

Ο Μπο σκαρφάλωσε στον πάγκο της κουζίνας, ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα και άρπαξαν φωτιά αντικείμενα - Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα του σπιτιού

Βίντεο: Σκύλος ενεργοποίησε φρυγανιέρα και έκαψε σπίτι στις ΗΠΑ, νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές 175.000 ευρώ
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Σκύλος καταγράφηκε από κάμερα σπιτιού στο Μέριλαντ των ΗΠΑ να προκαλεί πυρκαγιά αφού ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα τρία κατοικίδια και να προκληθούν ζημιές ύψους περίπου 175.000 ευρώ

Σύμφωνα με το CBS, το βίντεο δείχνει τον σκύλο με το όνομα Μπο στην κουζίνα του σπιτιού στο Μπέλκαμπ να σκαρφαλώνει στον πάγκο της κουζίνας και στη συνέχεια να ανάβει τη συσκευή. Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι το βίντεο βοήθησε να διαπιστωθεί ότι ο σκύλος ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, η οποία έβαλε φωτιά σε εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν κοντά.

Ο Μπο επέζησε της πυρκαγιάς αφού διασώθηκε από γείτονες μαζί με έναν άλλο σκύλο ονόματι Άντι. Ωστόσο, ένα τρίτο κουτάβι ονόματι Ντακότα και δύο γάτες έχασαν τη ζωή τους.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το σπίτι υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά. Οι αρχές ανέφεραν ότι η εκτιμώμενη ζημιά για την κατοικία ανέρχεται σε 150.00 δολάρια, ενώ για τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό της σε 50.000 δολάρια.

Οι αρχές εκτίμησαν τη ζημιά σε περίπου 131.000 ευρώ, επιπλέον των 43.000 ευρώ που αντιστοιχούν στα αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού απουσίαζαν τη στιγμή της πυρκαγιάς.
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