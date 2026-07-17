Οι ιστορικές πυρκαγιές του Καναδά «πνίγουν» τις ΗΠΑ: Ντιτρόιτ και Νέα Υόρκη «χάθηκαν» μέσα στους τοξικούς καπνούς

«Ποταμός καπνού» πνίγει τις ΗΠΑ, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές πολιτείες - Σε συναγερμό εκατομμύρια πολίτες από τις - άνω των 850 - πυρκαγιές στον Καναδά

Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές πολιτείες, οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό, ανθυγιεινό αέρα.



Το Ντιτρόιτ κατέγραψε την Πέμπτη τη χειρότερη ποιότητα αέρα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης IQAir. Ο δείκτης ρύπανσης άγγιξε το 600, επίπεδο διπλάσιο από εκείνο που η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνο».







Τα ομοσπονδιακά δεδομένα έδειξαν επικίνδυνα επίπεδα καπνού στη Μινεσότα, το Μίσιγκαν, το βόρειο Ιλινόις, το βόρειο Οχάιο και έως το Οντάριο, με τις μετρήσεις να κρίνονται εξαιρετικά ανησυχητικές σε μεγάλες πόλεις όπως η Μινεάπολη, το Μιλγουόκι και το Τορόντο. Δέκα πολιτείες ανέφεραν ανθυγιεινά επίπεδα αέρα σε τουλάχιστον ορισμένες περιοχές τους, σε μια έκταση που εκτείνεται από τη Μινεσότα έως το Μέριλαντ στον νότο.



«Είναι απίστευτο, γιατί όταν κοιτάζεις έξω νομίζεις ότι είναι ομίχλη που έχει καλύψει εντελώς την πόλη, αλλά στην πραγματικότητα είναι καπνός, και όταν βγαίνουμε έξω νιώθουμε κάψιμο στα μάτια και τον λαιμό», δήλωσε στο Reuters η 33χρονη Στέφανι Βιλανόβα, κάτοικος του Σικάγο, κατά τη διάρκεια ενός πρωινού περιπάτου στο κέντρο της πόλης με τον 68χρονο πατέρα της. Και οι δύο φορούσαν μάσκες προστασίας.



Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένης μιας συναυλίας του ροκ συγκροτήματος Creed σε αμφιθέατρο έξω από τη Μινεάπολη, ακυρώθηκαν την Πέμπτη λόγω της κακής ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune.



Οι δημοτικές πισίνες, οι κατασκηνώσεις στη φύση, τα γήπεδα γκολφ, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Μινεάπολη ανεστάλησαν επίσης, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Πάρκων και Αναψυχής της πόλης.





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«Ποταμός καπνού» Η βορειοανατολική περιοχή Iron Range της Μινεσότα κατά μήκος της λίμνης Σουπίριορ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ντουλούθ και Χίμπινγκ, κατέγραψε συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων που έφτασαν τα 900 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα - επίπεδο τριπλάσιο από το όριο που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο - σύμφωνα με την Υπηρεσία Ελέγχου Ρύπανσης της πολιτείας.



«Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ποταμό καπνού που εισρέει αυτή τη στιγμή στις Μεσοδυτικές πολιτείες», δήλωσε η Έμιλι Φίσερ, χημικός ατμόσφαιρας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο (Colorado State University). «Αυτό συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή που αναπνέουν οι άνθρωποι».



Ο καπνός αναμενόταν να πυκνώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη Νέα Υόρκη, όπου ο ουρανός είχε καλυφθεί από μια πορτοκαλί ομίχλη και η ατμόσφαιρα είχε μια έντονη μυρωδιά καμένου, οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, απηύθυναν σύσταση στους ηλικιωμένους, τις εγκύους και τα άτομα με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις, να παραμείνουν στα σπίτια τους.



Πυκνός καπνός από εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά κάλυψε την Πέμπτη μια τεράστια ζώνη των ΗΠΑ , από τιςέως τιςπολιτείες, οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό, ανθυγιεινό αέρα.Τοκατέγραψε την Πέμπτη τη χειρότερη ποιότητα αέρα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης. Ο δείκτης ρύπανσης άγγιξε το, επίπεδο διπλάσιο από εκείνο που ηχαρακτηρίζει ως «επικίνδυνο».Τα ομοσπονδιακά δεδομένα έδειξαν επικίνδυνα επίπεδα καπνού στη, το, το βόρειο, το βόρειοκαι έως το, με τις μετρήσεις να κρίνονται εξαιρετικά ανησυχητικές σε μεγάλες πόλεις όπως η, τοκαι το. Δέκα πολιτείες ανέφεραν ανθυγιεινά επίπεδα αέρα σε τουλάχιστον ορισμένες περιοχές τους, σε μια έκταση που εκτείνεται από τηέως τοστον νότο.«Είναι απίστευτο, γιατί όταν κοιτάζεις έξω νομίζεις ότι είναι ομίχλη που έχει καλύψει εντελώς την πόλη, αλλά στην πραγματικότητα είναι καπνός, και όταν βγαίνουμε έξω νιώθουμε κάψιμο στα μάτια και τον λαιμό», δήλωσε στοη 33χρονη, κάτοικος του, κατά τη διάρκεια ενός πρωινού περιπάτου στο κέντρο της πόλης με τον 68χρονο πατέρα της. Και οι δύο φορούσαν μάσκες προστασίας.Υπαίθριες παραστάσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις στη, συμπεριλαμβανομένης μιας συναυλίας του ροκ συγκροτήματοςσε αμφιθέατρο έξω από τη Μινεάπολη, ακυρώθηκαν την Πέμπτη λόγω της κακής ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με την εφημερίδαΟι δημοτικές πισίνες, οι κατασκηνώσεις στη φύση, τα γήπεδα γκολφ, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Μινεάπολη ανεστάλησαν επίσης, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Πάρκων και Αναψυχής της πόλης.Η βορειοανατολική περιοχή Iron Range της Μινεσότα κατά μήκος της λίμνης, συμπεριλαμβανομένων των πόλεωνκαι, κατέγραψε συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων που έφτασαν ταανά κυβικό μέτρο αέρα - επίπεδο τριπλάσιο από το όριο που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο - σύμφωνα με την Υπηρεσία Ελέγχου Ρύπανσης της πολιτείας.«Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ποταμό καπνού που εισρέει αυτή τη στιγμή στις Μεσοδυτικές πολιτείες», δήλωσε η, χημικός ατμόσφαιρας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο (Colorado State University). «Αυτό συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή που αναπνέουν οι άνθρωποι».Ο καπνός αναμενόταν να πυκνώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη, όπου ο ουρανός είχε καλυφθεί από μια πορτοκαλί ομίχλη και η ατμόσφαιρα είχε μια έντονη μυρωδιά καμένου, οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, απηύθυναν σύσταση στους ηλικιωμένους, τις εγκύους και τα άτομα με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις, να παραμείνουν στα σπίτια τους.





Οι επικίνδυνες αυτές συνθήκες στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης καταγράφονται μόλις λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, παρουσία περισσότερων από 80.000 φιλάθλων.



«Η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η χειρότερη αυτής της κρίσης», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη. «Σε "ανθυγιεινά" επίπεδα ρύπανσης, όλοι - όχι μόνο όσοι έχουν άσθμα ή καρδιακά προβλήματα, ούτε μόνο οι ηλικιωμένοι - μπορεί να υποστούν επιπτώσεις στην υγεία τους. Γι' αυτό σήμερα, κάθε Νεοϋορκέζος πρέπει να λάβει προφυλάξεις».



Ο δήμος διανέμει δωρεάν προστατευτικές μάσκες KN95 σε εκατοντάδες βιβλιοθήκες, αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικούς σταθμούς, πρόσθεσε ο δήμαρχος.







Εκτός ελέγχου τα μέτωπα στον Καναδά Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οι αρχές είχαν καταγράψει 858 ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρο τον Καναδά, εκ των οποίων οι 111 θεωρούνταν εκτός ελέγχου. Οι περισσότερες από αυτές μαίνονταν στις κεντρικές επαρχίες της Μανιτόμπα, του Σασκάτσουαν και του Οντάριο.







Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα (2,4 εκατομμύρια εκτάρια) έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι ειδικοί σε θέματα κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως.



Ο καπνός από δασικές πυρκαγιές, ο οποίος μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για εβδομάδες και να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι πολύ πιο τοξικός από τη συνήθη ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων. Μελέτες έχουν συνδέσει άμεσα την εισπνοή του με αυξημένα ποσοστά καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων, καρκίνου, επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, καθώς και με την εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος.