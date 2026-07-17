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Προπονητής Χαλ για Τζολάκη: «Έχει κλείσει η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό κατά 95%»
Προπονητής Χαλ για Τζολάκη: «Έχει κλείσει η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό κατά 95%»
Ο τεχνικός των Άγγλων Σεργκέι Γιακίροβιτς επιβεβαίωσε μιλώντας στο BBC πως ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε είναι μια ανάσα από το να υπογράψει
Ο Κωνσταντής Τζολάκης ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Αγγλίας και να υπογράψει στην Χαλ, με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
Η βρετανική ομάδα κέρδισε την άνοδό της και από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στην Premier League.
Το γεγονός, επιβεβαίωσε ο προπονητής της Χαλ, ο Σεργκέι Γιακίροβιτς, μιλώντας στο BBC: «Μπορώ να πω ότι είναι κατά 95% κλεισμένος. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα και είναι πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Μίλησα μαζί του και φαίνεται πολύ καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Είναι διεθνής γκολκίπερ με την εθνική Ελλάδος. Όλα είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος, επειδή θα παίξει στην Premier League».
Όσο για το τι μένει, το υπόλοιπο 5%, ο τεχνικός της Χαλ είπε: «Ποτέ δεν ξέρεις γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις τα ιατρικά, να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά είναι δικός σου παίκτης. Αυτό είναι το 5% που απομένει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι μαζί μας. Τον περιμένω Τρίτη με Τετάρτη».
Ο Τζολάκης τη σεζόν 2025-26 έκανε 43 ματς με τον Ολυμπιακό. Κράτησε σε 23 από αυτά ανέπαφη την εστία του. Με την πρώτη ομάδα των «ερυθρολεύκων» είχε 131 συμμετοχές.
Η βρετανική ομάδα κέρδισε την άνοδό της και από τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στην Premier League.
Το γεγονός, επιβεβαίωσε ο προπονητής της Χαλ, ο Σεργκέι Γιακίροβιτς, μιλώντας στο BBC: «Μπορώ να πω ότι είναι κατά 95% κλεισμένος. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα και είναι πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Μίλησα μαζί του και φαίνεται πολύ καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Είναι διεθνής γκολκίπερ με την εθνική Ελλάδος. Όλα είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος, επειδή θα παίξει στην Premier League».
Όσο για το τι μένει, το υπόλοιπο 5%, ο τεχνικός της Χαλ είπε: «Ποτέ δεν ξέρεις γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις τα ιατρικά, να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά είναι δικός σου παίκτης. Αυτό είναι το 5% που απομένει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι μαζί μας. Τον περιμένω Τρίτη με Τετάρτη».
Ο Τζολάκης τη σεζόν 2025-26 έκανε 43 ματς με τον Ολυμπιακό. Κράτησε σε 23 από αυτά ανέπαφη την εστία του. Με την πρώτη ομάδα των «ερυθρολεύκων» είχε 131 συμμετοχές.
🗣️ “We agreed everything”— BBC Humberside Sport (@HumbersideSport) July 17, 2026
🎥 WATCH: @HullCity boss Sergej Jakirovic confirms a completed deal is close for @olympiacosfc keeper Konstantinos Tzolakis (🔈 sound ON)
🎧 More to come soon on our #hcafc page on @BBCSounds 👉🏻 https://t.co/wb97IPn0Qe@RadioHumberside pic.twitter.com/D6ysp1Dhoq
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