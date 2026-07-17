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Χούθι: Σενάριο διπλού θαλάσσιου αποκλεισμού απειλεί την παγκόσμια ναυτιλία και την αγορά ενέργειας
Χούθι: Σενάριο διπλού θαλάσσιου αποκλεισμού απειλεί την παγκόσμια ναυτιλία και την αγορά ενέργειας
Η Τεχεράνη φέρεται να έχει θέσει σε επιφυλακή τους συμμάχους της στην Υεμένη, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υπό ασφυκτική πίεση - Οι αγορές φοβούνται ταυτόχρονη διαταραχή των δύο σημαντικότερων ενεργειακών διαδρόμων του κόσμου
Η απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα δεν περιορίζεται πλέον στα Στενά του Ορμούζ. Καθώς η κρίση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται πλέον και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στρατηγικό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τη Διώρυγα του Σουέζ. Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν ένα δεύτερο μέτωπο στη θάλασσα, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Εάν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, η παγκόσμια ναυτιλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ταυτόχρονες πιέσεις στα δύο σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα μεταφοράς ενέργειας. Οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις μεταφορές πετρελαίου, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά το διεθνές εμπόριο, το κόστος ασφάλισης των πλοίων και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η ηγεσία της Τεχεράνης έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ενώ σχετικές οδηγίες έχουν διαβιβαστεί στους Χούθι. Η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε θέσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες «πύλες» του πλανήτη.
Η σημασία της Ερυθράς Θάλασσας έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά τη διατάραξη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών της προς τον λιμένα Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αξιοποιώντας το δίκτυο αγωγών που παρακάμπτει τον Περσικό Κόλπο.
Σήμερα, περίπου το 70% των σαουδαραβικών ενεργειακών εξαγωγών διέρχεται από τη συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μεταφέρεται περίπου το 7% της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και όχι απλώς σε εναλλακτική οδό μεταφοράς.
Για τους αναλυτές, ακόμη και περιορισμένες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ή ενεργειακές εγκαταστάσεις αρκούν για να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, ανεβάζοντας το κόστος των ναύλων, των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και των ενεργειακών φορτίων.
Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική. Μετά τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας και την ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, η εμπορική κίνηση εμφανίζει αισθητή κάμψη.
Στοιχεία της Diaplous δείχνουν ότι στις 14 Ιουλίου καταγράφηκαν μόλις έντεκα διελεύσεις πλοίων, με τη συντριπτική πλειονότητα να ακολουθεί την ιρανική διαδρομή. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, οι διελεύσεις περιορίστηκαν σε επτά, ένδειξη της αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των πλοιοκτητών και των ναυλωτών.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, ενώ αρκετοί διαχειριστές πλοίων επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους. Εάν η ένταση μεταφερθεί και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, η παγκόσμια αγορά ενέργειας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πίεση, καθώς οι δύο σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα απειλούνται ταυτόχρονα.
Εάν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, η παγκόσμια ναυτιλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ταυτόχρονες πιέσεις στα δύο σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα μεταφοράς ενέργειας. Οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις μεταφορές πετρελαίου, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά το διεθνές εμπόριο, το κόστος ασφάλισης των πλοίων και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η ηγεσία της Τεχεράνης έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ενώ σχετικές οδηγίες έχουν διαβιβαστεί στους Χούθι. Η οργάνωση φέρεται να έχει αναπτύξει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε θέσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες «πύλες» του πλανήτη.
Η σημασία της Ερυθράς Θάλασσας έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά τη διατάραξη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών της προς τον λιμένα Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αξιοποιώντας το δίκτυο αγωγών που παρακάμπτει τον Περσικό Κόλπο.
Η νέα ενεργειακή αρτηρία
Σήμερα, περίπου το 70% των σαουδαραβικών ενεργειακών εξαγωγών διέρχεται από τη συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μεταφέρεται περίπου το 7% της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και όχι απλώς σε εναλλακτική οδό μεταφοράς.
Για τους αναλυτές, ακόμη και περιορισμένες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ή ενεργειακές εγκαταστάσεις αρκούν για να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, ανεβάζοντας το κόστος των ναύλων, των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και των ενεργειακών φορτίων.
Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική. Μετά τα πρόσφατα περιστατικά ασφαλείας και την ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, η εμπορική κίνηση εμφανίζει αισθητή κάμψη.
Μειώνεται η κίνηση στο Ορμούζ
Στοιχεία της Diaplous δείχνουν ότι στις 14 Ιουλίου καταγράφηκαν μόλις έντεκα διελεύσεις πλοίων, με τη συντριπτική πλειονότητα να ακολουθεί την ιρανική διαδρομή. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, οι διελεύσεις περιορίστηκαν σε επτά, ένδειξη της αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των πλοιοκτητών και των ναυλωτών.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, ενώ αρκετοί διαχειριστές πλοίων επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους. Εάν η ένταση μεταφερθεί και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, η παγκόσμια αγορά ενέργειας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πίεση, καθώς οι δύο σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα απειλούνται ταυτόχρονα.
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