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Επιβάτης σε πτήση Τουρκία - Γερμανία αρνήθηκε να κάτσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία και χαστούκισε αεροσυνοδό
ΚΟΣΜΟΣ
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Επιβάτης σε πτήση Τουρκία - Γερμανία αρνήθηκε να κάτσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία και χαστούκισε αεροσυνοδό

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines από την Τουρκία προς το Ντίσελντορφ – Ο 29χρονος Γερμανός τουρκικής καταγωγής φέρεται να ομολόγησε την επίθεση, σύμφωνα με τη Bild

Επιβάτης σε πτήση Τουρκία - Γερμανία αρνήθηκε να κάτσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία και χαστούκισε αεροσυνοδό
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Οι γερμανικές αρχές έχουν ανοίξει φάκελο για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines που ξεκίνησε από την Τουρκία με προορισμό το Ντίσελντορφ, όταν επιβάτης φέρεται να αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία και στη συνέχεια χαστούκισε μια αεροσυνοδό που επιχείρησε να του μιλήσει.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο ύποπτος είναι ένας 29χρονος Γερμανός, τουρκικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του επειδή βρισκόταν δίπλα σε γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι αυτό αντίκειται στη Σαρία, το θρησκευτικό και ηθικό δίκαιο του Ισλάμ.

Όταν μέλος του πληρώματος προσπάθησε να του εξηγήσει την κατάσταση, ο άνδρας φέρεται να χαστούκισε μία αεροσυνοδό στο πρόσωπο.

Έρευνα από τη γερμανική αστυνομία

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο αεροσκάφος αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, την 1η Ιουνίου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τη Bild, ο 29χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Μέχρι στιγμής η Turkish Airlines δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.

Νέο περιστατικό αεροπορικής βίας

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών βίας και απείθαρχης συμπεριφοράς επιβατών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε αεροπορικές πτήσεις.

Τον Μάιο, πτήση της Delta Air Lines από το Φορτ Λόντερντεϊλ προς το Λος Άντζελες αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην πολιτεία της Τζόρτζια, όταν επιβάτης φέρεται να χαστούκισε αεροσυνοδό ύστερα από διαφωνία σχετικά με την εξυπηρέτηση ποτών.

Επίσης, τον περασμένο μήνα, μεθυσμένος επιβάτης σε πτήση από τη Βρετανία προς τη Μαγιόρκα γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά τη διάρκεια επεισοδίου που ξεκίνησε έπειτα από καβγά ζευγαριού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της ισπανικής αστυνομίας για την απομάκρυνσή του από το αεροσκάφος.
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