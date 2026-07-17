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Πρώτος καύσωνας με 42άρια: Πότε χτυπά την Αττική, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Πρώτος καύσωνας με 42άρια: Πότε χτυπά την Αττική, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ηλιοφάνεια στην Αττική σήμερα - Πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες στη Θεσσαλονίκη
Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα ενισχυμένα μελτέμια ανεβάζουν σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του και ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Η αστάθεια θα είναι πλέον πολύ περιορισμένη, ενώ και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, φτάνοντας στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ.
Από την Κυριακή έως και την Τρίτη η χώρα μας θα βρεθεί σε συνθήκες καύσωνα. Στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη, όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία και η Κεντρική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη ο υδράργυρος θα πλησιάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια, πάντως, διαφαίνεται τάση για πολύ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να βάλει τέλος στις συνθήκες καύσωνα.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του και ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤο Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς και πολύ τοπικά, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, ακόμη και τους 40 βαθμούς.
Η αστάθεια θα είναι πλέον πολύ περιορισμένη, ενώ και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, φτάνοντας στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ.
Από την Κυριακή έως και την Τρίτη η χώρα μας θα βρεθεί σε συνθήκες καύσωνα. Στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη, όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία και η Κεντρική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη ο υδράργυρος θα πλησιάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια, πάντως, διαφαίνεται τάση για πολύ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να βάλει τέλος στις συνθήκες καύσωνα.
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