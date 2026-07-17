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Σοκαριστικά βίντεο από κατολίσθηση στη νοτιοδυτική Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια
ΚΟΣΜΟΣ
Κατολίσθηση Κίνα

Σοκαριστικά βίντεο από κατολίσθηση στη νοτιοδυτική Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση

Σοκαριστικά βίντεο από κατολίσθηση στη νοτιοδυτική Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια
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Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.



Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.




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3 ΣΧΟΛΙΑ

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