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Σοκαριστικά βίντεο από κατολίσθηση στη νοτιοδυτική Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια
Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.
Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026
Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA
Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.
Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.
Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026
‼️On July 17, a mountain‑rock collapse struck Pengshui County, Chongqing, collapsing multiple residential buildings below.After early‑warning rockfall was spotted by community staff, over 60 residents were urgently evacuated.#Chongqing #Pengshui #Landslide #EmergencyRescue pic.twitter.com/ecLkPo4otw— iChongqing (@iChongqing_CIMC) July 17, 2026
Drone footage shows smoke rising and houses damaged following a landslide in #Pengshui, SW China’s #Chongqing Municipality. https://t.co/8f5mZpEYQ1 pic.twitter.com/gV2Pr8qlQq— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 17, 2026
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