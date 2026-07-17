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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ερώτηση από Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο και η απάντησή του στα ελληνικά που... δεν κατάλαβε κανείς, δείτε βίντεο
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Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ Παρουσίαση

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ερώτηση από Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο και η απάντησή του στα ελληνικά που... δεν κατάλαβε κανείς, δείτε βίντεο

«Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ» ανέφερε ο Greek Freak στα αγγλικά σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ερώτηση από Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο και η απάντησή του στα ελληνικά που... δεν κατάλαβε κανείς, δείτε βίντεο
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Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «μπαμ» στο ΝΒΑ έγινε από τους Μαϊάμι Χιτ με την απόκτηση του Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω trade από τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Ελληνας αστέρας του ΝΒΑ αποχαιρέτησε το Γουισκόνσιν μετά από 13 χρόνια, δύο βραβεία MVP και ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή. 

Χθες η ομάδα του Μαϊάμι παρουσίασε το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα και ανάμεσα στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου ήταν η Ελληνοαμερικανίδα  Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στα ελληνικά γιατί επέλεξε τους Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Έλληνας σταρ απάντησε στα ελληνικά και στάθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά και συνειδητοποιώντας πως στην αίθουσα Τύπου μάλλον κανείς δεν είχε καταλάβει τι είπε πέρα από την Trish Christakis, είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Αναλυτικά, η δήλωσή του: «Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι».

Για την αλλαγή του αριθμού φανέλας ο Αντετοκούνμπο είπε: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”»

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Λίγο αργότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε την νέα του εμφάνιση για πρώτη φορά και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.

Δείτε το βίντεο:

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