«Ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο...»: Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού
«Ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο...»: Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού
«Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, καλό σου ταξίδι Μάρω μου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Βουλής
Την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού, που πέθανε χθες στα 92 της χρόνια, εκπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Ο κ. Κακλαμάνης άφησε στη θέση που συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός στο αγαπημένο της στέκι ένα τσιγάρο κι ένα ποτήρι ουίσκι. Ήταν η τελευταία της επιθυμία που την είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη και πραγματοποιήθηκε απόψε, λίγες ώρες πριν την κηδεία της.
«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε στην ανάρτησή του.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο της μεγάλης ηθοποιού στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει αύριο στις 11 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, καθώς είναι γνωστή η στενή σχέση που είχαν οι δυο τους εδώ και χρόνια. Ήταν αγαπημένοι φίλοι, και συναντιόντουσαν συχνά για να παίξουν μπιρίμπα με μια συγκεκριμένη παρέα.
Μάλιστα, κατα σύμπτωση η Κοντού είχε πάρει τη θέση του Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή στις αρχές του 2007, όταν παραιτήθηκε για να αναλάβει Δήμαρχος Αθηναίων
Ο κ. Κακλαμάνης άφησε στη θέση που συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός στο αγαπημένο της στέκι ένα τσιγάρο κι ένα ποτήρι ουίσκι. Ήταν η τελευταία της επιθυμία που την είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη και πραγματοποιήθηκε απόψε, λίγες ώρες πριν την κηδεία της.
«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε στην ανάρτησή του.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο της μεγάλης ηθοποιού στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει αύριο στις 11 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, καθώς είναι γνωστή η στενή σχέση που είχαν οι δυο τους εδώ και χρόνια. Ήταν αγαπημένοι φίλοι, και συναντιόντουσαν συχνά για να παίξουν μπιρίμπα με μια συγκεκριμένη παρέα.
Μάλιστα, κατα σύμπτωση η Κοντού είχε πάρει τη θέση του Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή στις αρχές του 2007, όταν παραιτήθηκε για να αναλάβει Δήμαρχος Αθηναίων
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