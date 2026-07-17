Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό

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Το Puma είναι το μοντέλο με τιςστην Ευρώπη και μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές της κατηγορίας των compact SUV στην ελληνική αγορά. Η νέα αναβάθμιση αφορά τηνο οποίος αποδίδει 125 ίππους και συνδυάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης (mHEV).Έτσι λοιπόν οιδιαθέτουν πλέονπου περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, οι οποίοι προβάλλουν το λογότυπο Puma στο έδαφος.Στο βασικό εξοπλισμό προστίθενται επίσης το(Keyless Entry), η ασύρματη φόρτιση συμβατών συσκευών, ο φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης και το κάθισμα οδηγού με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.Παράλληλα, οι τρεις αναβαθμισμένες εκδόσεις εφοδιάζονται με, η οποία έχει στόχο να ενισχύσει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του Puma και την απόκρισή του στις αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική φιλοσοφία του μοντέλου ως καθημερινό compact SUV.Η έκδοση ST-Line X διαθέτει επιπλέον στονσύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου BLIS, κάμερα περιμετρικής προβολής 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα και ηχοσύστημα της B&O.Στην κορυφή της συγκεκριμένης γκάμας βρίσκεται η BlueCruise Edition, η οποία ενσωματώνει τοΗ έκδοση ξεχωρίζει εξωτερικά από το χρώμα αμαξώματος Vapor Blue, τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και τις μαύρες λεπτομέρειες στην οροφή και στα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών.Ο εξοπλισμός της συμπληρώνεται απόμε μπλε ραφές, στοιχεία που διαφοροποιούν αισθητικά το εσωτερικό της από τις υπόλοιπες εκδόσεις του Puma.Όπως προαναφέραμε η προσθήκη επιπλέον εξοπλισμούτου Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV, που είναι διαθέσιμες και μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ford Finance. Το, πλέον της εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975, ενώ το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε πελάτη.