Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό
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Ford Ford Puma

Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό

Η Ford προχωρά σε μια αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού των εκδόσεων ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition του Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV χωρίς ωστόσο καμία επιβάρυνση στην τιμή.

Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό
Το Puma είναι το μοντέλο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη γκάμα της Ford στην Ευρώπη και μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές της κατηγορίας των compact SUV στην ελληνική αγορά. Η νέα αναβάθμιση αφορά την έκδοση με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost, ο οποίος αποδίδει 125 ίππους και συνδυάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης (mHEV).
Έτσι λοιπόν οι εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition διαθέτουν πλέον στάνταρ το Comfort Pack που περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, οι οποίοι προβάλλουν το λογότυπο Puma στο έδαφος.
Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό
Στο βασικό εξοπλισμό προστίθενται επίσης το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry), η ασύρματη φόρτιση συμβατών συσκευών, ο φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης και το κάθισμα οδηγού με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
Παράλληλα, οι τρεις αναβαθμισμένες εκδόσεις εφοδιάζονται με νέα σπορ ανάρτηση, η οποία έχει στόχο να ενισχύσει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του Puma και την απόκρισή του στις αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική φιλοσοφία του μοντέλου ως καθημερινό compact SUV.
Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό
Η έκδοση ST-Line X διαθέτει επιπλέον στον στάνταρ εξοπλισμό της Adaptive Cruise Control, σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου BLIS, κάμερα περιμετρικής προβολής 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα και ηχοσύστημα της B&O.
Στην κορυφή της συγκεκριμένης γκάμας βρίσκεται η BlueCruise Edition, η οποία ενσωματώνει το σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise της Ford. Η έκδοση ξεχωρίζει εξωτερικά από το χρώμα αμαξώματος Vapor Blue, τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και τις μαύρες λεπτομέρειες στην οροφή και στα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών.
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Ο εξοπλισμός της συμπληρώνεται από φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου και ημιδερμάτινα καθίσματα με μπλε ραφές, στοιχεία που διαφοροποιούν αισθητικά το εσωτερικό της από τις υπόλοιπες εκδόσεις του Puma.
Το Puma ακόμα πιο πλούσιο αλλά όχι πιο ακριβό
Όπως προαναφέραμε η προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού δεν διαφοροποιεί την τιμή των 3 εκδόσεων του Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV, που είναι διαθέσιμες και μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ford Finance. Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο ξεκινά από 0,9%, πλέον της εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975, ενώ το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε πελάτη.

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