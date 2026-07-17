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Το Πεκίνο απαντά στον Τραμπ: «Καθαρά κατασκευάσματα» οι κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Κίνα Τζο Μπάιντεν

Το Πεκίνο απαντά στον Τραμπ: «Καθαρά κατασκευάσματα» οι κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα ότι έκανε «την πιο μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία»

Το Πεκίνο απαντά στον Τραμπ: «Καθαρά κατασκευάσματα» οι κατηγορίες περί ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές
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Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «καθαρά κατασκευάσματα» τις δηλώσεις του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη χθεσινή τηλεοπτική ομιλία του επανέφερε στο τραπέζι κατηγορίες για ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι έκανε «την πιο μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, η οποία κατέληξε στο να αποκτήσει αθέμιτα η Κίνα 220 εκατομμύρια φακέλους Aμερικανών ψηφοφόρων» και ότι επιχείρησε «να κατασκευάσει» ψηφοδέλτια υπέρ του τότε αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από την αμερικανική πλευρά δεν είναι παρά καθαρά κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί από καιρό ότι είναι αβάσιμες», αντέδρασε ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου.



«Η Κίνα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις αμερικανικές εκλογές και ουδέποτε επενέβη σ' αυτές», πρόσθεσε. «Αντιθέτως, η διεθνής κοινότητα βλέπει πολύ καθαρά ποιος είναι αυτός που συνήθως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», είπε ακόμα.

«Καλούμε την αμερικανική πλευρά να στοχαστεί πάνω στις δικές της ενέργειες, να σταματήσει να δυσφημεί αβάσιμα την Κίνα, να μην καθιστά την Κίνα ζήτημα στις εκλογές της και να κάνει περισσότερα για να ευνοήσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις», συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται τακτικά ότι ο Τζο Μπάιντεν «έκλεψε» τη νίκη του στις εκλογές του 2020, κατηγορία που ουδέποτε αποδείχθηκε. Έχουν γίνει περισσότερες από 60 προσφυγές στη δικαιοσύνη χωρίς να αποκαλυφθεί κάποια νοθεία που θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ακόμα και στους κόλπους της κυβέρνησης Τραμπ, αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.

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Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι αποχαρακτηρίζει έγγραφα για τα οποία υποστηρίζει πως αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.
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