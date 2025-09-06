Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός ήταν παρών στον αγιασμό, στη συνέχεια συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo και περιόδευσε σε περίπτερα της έκθεσης