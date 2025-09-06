Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός ήταν παρών στον αγιασμό, στη συνέχεια συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo και περιόδευσε σε περίπτερα της έκθεσης
Στα περίπτερα της ΔΕΘ περιηγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τα εγκαίνια της έκθεσης.
Ο κ. Μητσοτάκης, παρέστη στον αγιασμό και συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo. Στη συνέχεια και για περισσότερο από δύο ώρες κινήθηκε στους χώρους, έκανε στάση στο περίπτερο με το μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο της McLaren, παρακολούθησε επίδειξη προγράμματος γυμναστικής παρουσία του Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη, άκουσε τραγούδια από μαθητές, ενώ δεν παρέλειψε να δοκιμάσει και τοπική μπύρα της Θεσσαλονίκης.
H συνάντηση του πρωθυπουργού με αθλήτριες της γυμναστικής, παρουσία του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση που είχε δίπλα του τον Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη και του γενικού γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά
Ο πρωθυπουργός παρακολουθεί την εντυπωσιακή επίδειξη των αθλητριών
Φωτογραφίες από την περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ- Η στάση για μια θεσσαλονικιώτικη μπύρα και η συνάντηση με μαθητές στο περίπτερο του υπουργείου Παιδείας
Κατά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, ο πρόεδρός της, Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το "τρέξει" το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες δαπάνες.
Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.
Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.
Απευθυνόμενο στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.
Βίντεο από την περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ:
Βίντεο: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο πρωθυπουργός στο περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στις ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου:
Βίντεο: Ο πρωθυπουργός έκανε στάση για να δει το μονοθέσιο της McLaren
Βίντεο από τον αγιασμό:
Βίντεο από τη βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης και η στάση για μια μπύρα:
Βίντεο: Μαθητές έπαιξαν τραγούδια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων το «χάρτινο το φεγγαράκι»
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
Αύριο, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
