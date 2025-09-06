Μαφία της Κρήτης: «Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος

Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έδωσα τέτοια εντολή, αυτοί το είπαν αυτό. Ούτε για ροζ βίντεο ξέρω εγώ, ούτε φωτογραφίες, ούτε μου έδειξαν ποτέ κάτι τέτοιο εμένα για να με απειλήσουν. Εμένα η μεγαλύτερη απειλή τους, ήταν μόλις ξεκίνησα τη διαδικασία αγωγής, πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα προλάβω να τελειώσω την αγωγή. Και όντως δεν πρόλαβα, δεν υπήρχαν τα τοπογραφικά» υποστηρίζει ο κληρικός.