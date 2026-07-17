Ο Τραμπ παίζει το χαρτί του «οικονομικού στραγγαλισμού» στο Ιράν με το ρήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης να βαθαίνει
Ο Τραμπ παίζει το χαρτί του «οικονομικού στραγγαλισμού» στο Ιράν με το ρήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης να βαθαίνει
Η επαναφορά αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και η ανάκληση του δικαιώματος εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, αυξάνει τις πιέσεις στην οικονομία της Τεχεράνης - Οι σκληροπυρηνικοί «μαλώνουν» με τους πραγματιστές, σύμφωνα με τη WSJ, την ώρα που οι πολίτες δυσκολεύονται να αγοράσουν τα βασικά
Ο στραγγαλισμός της οικονομίας του Ιράν, που θα το υποχρεώσει να καθίσει εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να χαλαρώσει τους ελέγχους στα Στενά του Ορμούζ, είναι το σημείο στο οποίο φέρεται να ποντάρει ο Ντόναλντ Τραμπ με την εκ νέου επιβολή του αποκλεισμού πρόσβασης στα ιρανικά λιμάνια και την ανάκληση του δικαιώματος της χώρας να πουλάει πετρέλαιο.
Και μπορεί στην Τεχεράνη να πιστεύουν πως μπορούν να αντέξουν στις πιέσεις, ωστόσο αυτοί που θα επηρεαστούν άμεσα από τη δεδομένη επιβάρυνση της οικονομίας είναι οι απλοί Ιρανοί πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένας καλά πληροφορημένος Ιρανός διπλωμάτης αποκάλυψε το διευρυνόμενο ρήγμα στους κόλπους λήψης αποφάσεων της Τεχεράνης. Από τη μία πλευρά βρίσκεται μια παράταξη που πιέζει για περαιτέρω κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη μια πτέρυγα που προειδοποιεί για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης, σε μια περίοδο που το Ιράν βρίσκεται υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και κυρώσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο διπλωμάτης - του οποίου την ταυτότητα δεν αποκάλυψε η εφημερίδα - ανέφερε ότι μια σκληροπυρηνική φατρία εντός του Ιράν ζητά την ένταση της αντιπαράθεσης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, θεωρώντας τα ως ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά χαρτιά έναντι της Ουάσιγκτον.
Στον αντίποδα, ο ίδιος επεσήμανε ότι το ρεύμα που χαρακτήρισε ως «πραγματιστικό» φοβάται πως η συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής κλιμάκωσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική κατάρρευση, υποστηρίζοντας την αναζήτηση μιας πολιτικής διεξόδου που θα μπορούσε να αποσυμπιέσει τη χώρα.
Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προέβλεπε, ακόμη και πριν από την τελευταία κλιμάκωση, ότι η ιρανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5,4% φέτος - ένα ποσοστό που είναι εξαιρετικά πιθανό να επιδεινωθεί εάν συνεχιστεί η τρέχουσα αντιπαράθεση.
Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται οικονομικές εκτιμήσεις που δείχνουν ότι πλέον μόλις το 3% των ιρανικών οικογενειών με τα υψηλότερα εισοδήματα είναι σε θέση να αγοράσει ένα πλήρες καλάθι τροφίμων, γεγονός που αποτυπώνει την κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής δύναμης και τις ασφυκτικές πιέσεις στη διαβίωση των πολιτών.
Παρά τα όσα αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα για τις εσωτερικές έριδες στην ηγεσία της χώρας, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει διαφωνίες μεταξύ πολιτικών ή στρατιωτικών κύκλων σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης με τις ΗΠΑ, ενώ δεν υπήρξε και κανένα επίσημο σχόλιο για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον Ιρανό διπλωμάτη.
Και μπορεί στην Τεχεράνη να πιστεύουν πως μπορούν να αντέξουν στις πιέσεις, ωστόσο αυτοί που θα επηρεαστούν άμεσα από τη δεδομένη επιβάρυνση της οικονομίας είναι οι απλοί Ιρανοί πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένας καλά πληροφορημένος Ιρανός διπλωμάτης αποκάλυψε το διευρυνόμενο ρήγμα στους κόλπους λήψης αποφάσεων της Τεχεράνης. Από τη μία πλευρά βρίσκεται μια παράταξη που πιέζει για περαιτέρω κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη μια πτέρυγα που προειδοποιεί για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης, σε μια περίοδο που το Ιράν βρίσκεται υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και κυρώσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο διπλωμάτης - του οποίου την ταυτότητα δεν αποκάλυψε η εφημερίδα - ανέφερε ότι μια σκληροπυρηνική φατρία εντός του Ιράν ζητά την ένταση της αντιπαράθεσης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, θεωρώντας τα ως ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά χαρτιά έναντι της Ουάσιγκτον.
Στον αντίποδα, ο ίδιος επεσήμανε ότι το ρεύμα που χαρακτήρισε ως «πραγματιστικό» φοβάται πως η συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής κλιμάκωσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική κατάρρευση, υποστηρίζοντας την αναζήτηση μιας πολιτικής διεξόδου που θα μπορούσε να αποσυμπιέσει τη χώρα.
Δραματική επιδείνωση των οικονομικών δεικτώνΗ Wall Street Journal συνέδεσε αυτή την εσωτερική διαμάχη με τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, σημειώνοντας ότι ο ετήσιος πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή άγγιξε το 88,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ιράν.
Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προέβλεπε, ακόμη και πριν από την τελευταία κλιμάκωση, ότι η ιρανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5,4% φέτος - ένα ποσοστό που είναι εξαιρετικά πιθανό να επιδεινωθεί εάν συνεχιστεί η τρέχουσα αντιπαράθεση.
Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται οικονομικές εκτιμήσεις που δείχνουν ότι πλέον μόλις το 3% των ιρανικών οικογενειών με τα υψηλότερα εισοδήματα είναι σε θέση να αγοράσει ένα πλήρες καλάθι τροφίμων, γεγονός που αποτυπώνει την κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής δύναμης και τις ασφυκτικές πιέσεις στη διαβίωση των πολιτών.
Παρά τα όσα αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα για τις εσωτερικές έριδες στην ηγεσία της χώρας, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει διαφωνίες μεταξύ πολιτικών ή στρατιωτικών κύκλων σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης με τις ΗΠΑ, ενώ δεν υπήρξε και κανένα επίσημο σχόλιο για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον Ιρανό διπλωμάτη.
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