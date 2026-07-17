Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι Σομαλοί κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Υεμένης
Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι Σομαλοί κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Υεμένης
Αρχικά θεωρήθηκε πως η κατάληψη έγινε από τους Χούθι, λόγω των εντάσεων που έχουν ξεκινήσει εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
Ένοπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν την Παρασκευή στο χημικό δεξαμενόπλοιο Asana, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης στον Κόλπο του Άντεν, και έχουν θέσει το σκάφος υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ναυτικής ασφάλειας.
Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με τη σομαλική πειρατεία και όχι με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μία από τις πηγές ναυτικής ασφάλειας.
Το μικρό δεξαμενόπλοιο, το οποίο δεν έφερε επιβεβαιωμένη σημαία, είχε δηλώσει ως επόμενο προορισμό του το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο, όπως έδειξαν τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων.
Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στο δεξαμενόπλοιο Asana και τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος, δήλωσε αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.
Ένα πολεμικό πλοίο της Νότιας Κορέας βρισκόταν επίσης στην περιοχή, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο Reuters.
«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των δραστών, τις συνθήκες της επιβίβασης, καθώς και την κατάσταση του πλοίου και του πληρώματος παραμένουν ασαφείς», ανέφερε ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.
Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου (distress call) νωρίς το πρωί την Παρασκευή και δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας κατά τη στιγμή του περιστατικού, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, προσθέτοντας ότι υπάρχουν υποψίες πως οι δράστες ανήκουν σε ομάδα πειρατών.
Ως διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου στις ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων εμφανίζεται η Exon Energy με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, με την οποία δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία για κάποιο σχόλιο.
Νωρίτερα την Παρασκευή, η υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) του βρετανικού βασιλικού ναυτικού είχε αναφέρει ότι άγνωστοι ανέβηκαν χωρίς άδεια σε πλοίο που έπλεε ανατολικά στον Κόλπο του Άντεν, 65 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού αλ Μουκάλα της Υεμένης.
Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με τη σομαλική πειρατεία και όχι με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μία από τις πηγές ναυτικής ασφάλειας.
Το μικρό δεξαμενόπλοιο, το οποίο δεν έφερε επιβεβαιωμένη σημαία, είχε δηλώσει ως επόμενο προορισμό του το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο, όπως έδειξαν τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων.
A vessel was boarded “by unauthorized personnel” while transiting east in the Gulf of Aden, 65NM south of Al Mukalla, Yemen, UKMTO reports. pic.twitter.com/HjQx6e5vEI— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 17, 2026
Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στο δεξαμενόπλοιο Asana και τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος, δήλωσε αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.
Ένα πολεμικό πλοίο της Νότιας Κορέας βρισκόταν επίσης στην περιοχή, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο Reuters.
«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των δραστών, τις συνθήκες της επιβίβασης, καθώς και την κατάσταση του πλοίου και του πληρώματος παραμένουν ασαφείς», ανέφερε ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.
Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου (distress call) νωρίς το πρωί την Παρασκευή και δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας κατά τη στιγμή του περιστατικού, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, προσθέτοντας ότι υπάρχουν υποψίες πως οι δράστες ανήκουν σε ομάδα πειρατών.
Ως διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου στις ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων εμφανίζεται η Exon Energy με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, με την οποία δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία για κάποιο σχόλιο.
Γεωπολιτική ένταση στην περιοχήΤο περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας, καθώς το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως δήλωσαν πηγές στο Reuters την Πέμπτη, εγείροντας μια νέα, ισχυρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Νωρίτερα την Παρασκευή, η υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) του βρετανικού βασιλικού ναυτικού είχε αναφέρει ότι άγνωστοι ανέβηκαν χωρίς άδεια σε πλοίο που έπλεε ανατολικά στον Κόλπο του Άντεν, 65 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού αλ Μουκάλα της Υεμένης.
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