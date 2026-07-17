Πολιτικές προεκτάσεις για το Κίεβο

Η υπόθεση προκαλεί αμηχανία στονκαι μπορεί να δοκιμάσει τις σχέσεις της χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους της, εάν οι ισχυρισμοί περί εμπλοκής της GUR και άμεσης γνώσης της ηγεσίας της αποκτήσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία για τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για την απόφασή του να αποπέμψει τον ευρείας αποδοχής υπουργό Άμυνας,Τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα δολοφονίας παραμένουν ασαφή. Το 2023, η Ουκρανία είχε επιβάλει κυρώσεις στον, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, με την περιουσία του να εκτιμάται από τοστα 220 εκατομμύρια δολάρια. Το Κίεβο τον κατηγορούσε ότι συνέχιζε να εμπορεύεται αλκοόλ στη ρωσικά κατεχόμενη Κριμαία και ότι πλήρωνε εκατομμύρια δολάρια σε φόρους στο ρωσικό δημόσιο ταμείο.Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες θανατηφόρες επιχειρήσεις με χρήση εκρηκτικών μηχανισμών εναντίον ανώτερων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και φιλορώσων Ουκρανών αξιωματούχων εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν υπάρχει προηγούμενο για παρόμοια επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Γερμολάεφ δεν ήταν γνωστός για την υιοθέτηση φιλορωσικών απόψεων ούτε είχε ταχθεί δημόσια στο πλευρό του Κρεμλίνου.Μια άλλη θεωρία συνδέει τη βομβιστική επίθεση με το οργανωμένο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στρατολογήθηκαν για να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο θανάτου. Ο ενήλικος γιος του Γερμολάεφ,, έχει κατηγορηθεί από τις ουκρανικές αρχές για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τηλεφωνικές απάτες μεγάλης κλίμακας στη γενέτειρα του πατέρα του, το. Αυτά τα δίκτυα τηλεφωνικής απάτης συνδέονται εδώ και καιρό με ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν δημόσια αυτές τις κατηγορίες με τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.