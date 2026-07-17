Απέσυρε ο Πολάκης την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Βήμα για συλλογική ηγεσία» λένε στην Κουμουνδούρου

Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, καθώς ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο.Νωρίτερα, από τα Σφακιά όπου βρίσκεται ο βουλευτής μετά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, είχε κάνει μία αινιγματική ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων σημείωνε «δεν μπαίνουνε στον δρόμο μου των αλλονών κουμάντα».Ο κ. Πολάκης αναφέρει την ανάρτησή σου: «Στράτα μου ίδια ήσουνα και ίδια πομένεις πάντα… Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα!» προσθέτοντας: «χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ο,τι και αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα…. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…. ».Υποστηρικτές του βουλευτού Χανίων υποστηρίζουν ότι ο κ. Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος.Από την πλευρά τους, στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι η μη υποψηφιότητα Πολάκη για την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αποτελεί «ένα ακόμα βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ». Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί ότι ο Παύλος Πολάκης θα προτεινόταν για επικεφαλής της Επιτροπής εκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.