23χρονη Βρετανίδα καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι - Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στη φυλακή «Αλκατράζ»



Τι μπορεί να περιμένει η Μία;

Το 2012, ο Καρλ Γουίλιαμς φυλακίστηκε για έναν χρόνο αφού η αστυνομία βρήκε ναρκωτικά στο πορτμπαγκάζ του νοικιασμένου αυτοκινήτου του. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, χαρακτήρισε την Al-Awir ωςΣτα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι είδε συγκρατούμενούς του να δολοφονούνται με μαχαίρι σε βίαιες συγκρούσεις, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από τους φύλακες.Σε δήλωσή του ανέφερε ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του. «Μου κατέβασαν το παντελόνι, μου άνοιξαν τα πόδια και άρχισαν να μου κάνουνστους όρχεις», έγραψε. «Ήταν απίστευτα επώδυνο. Ήμουν τρομοκρατημένος. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πέθαινα σε εκείνο το δωμάτιο».Δικηγόροι κρατουμένων ανέφεραν επίσης ότι οι εντολείς τους εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα αραβικά υπό την απειλή όπλου.Ο Καρλ ισχυρίστηκε επιπλέον ότι Ρώσοι κακοποιοί έκαναν κουμάντο στη φυλακή και χρησιμοποιούσανγια να βιάζουν και να μολύνουν άλλους κρατούμενους ως μορφή τιμωρίας.Έκθεση νωρίτερα φέτος έκανε λόγο για «καθημερινά περιστατικά» σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών στις φυλακές.Τουλάχιστον τέσσερις οροθετικοί κρατούμενοι στην Al-Awir φέρονται να στερήθηκαν φαρμακευτική αγωγή για έως και πέντε μήνες, σύμφωνα με μια άλλη σοκαριστική έκθεση τηςείχε κάνει παρόμοιες καταγγελίες, λέγοντας ότι κρατούμενοι βασανίζονταν και εγκαταλείπονταν χωρίς φάρμακα για να πεθάνουν από ασθένειες.Το 2021,επανέλαβε τις ίδιες καταγγελίες, δηλώνοντας ότι κρατούμενοι βιάζονται, βασανίζονται και λιμοκτονούν. Ο ίδιος έκανε λόγο για 20χρονους κρατουμένους που κρεμόντουσαν ανάποδα και ξυλοκοπούνταν «για διασκέδαση», ενώ ανέφερε ότι είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ήταν αποστεωμένος ύστερα από εβδομάδες πείνας. Επίσης, κατήγγειλε ότι φύλακες έκαψαν τα γεννητικά όργανα κρατουμένου που κοιμόταν μαζί του στο ίδιο κελί.Άλλες μαρτυρίες κρατουμένων, σύμφωνα με τη Sun, αναφέρουν ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν είχαν νερό και αναγκάζονταν να πίνουν από κοινή τουαλέτα. Το σωφρονιστικό σύστημα του Ντουμπάι και η κυβέρνηση αρνούνται όλες τις κατηγορίες.Κάθε κρατούμενος υποτίθεται ότι λαμβάνει στρώμα, κουβέρτα και μαξιλάρι – ωστόσο, όπως επισημαίνει διαδικτυακά η βρετανική πρεσβεία, συχνά χρειάζεται χρόνος μέχρι να δοθούν.Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα για τη Μία θα είναι η επικοινωνία με την οικογένειά της. Στο Ντουμπάι, οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, ωστόσο μπορεί να ακυρωθούν την τελευταία στιγμή ή να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση.Όσον αφορά τις τηλεφωνικές κλήσεις, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα σε τακτικές κλήσεις, αλλά κάθε κλήση πρέπει να εγκρίνεται από τους φύλακες. Οι φύλακες μπορούν ακόμη και να απαγορεύσουν όλες τις κλήσεις για μεγάλο διάστημα ως τιμωρία.Με πληροφορίες από Sun