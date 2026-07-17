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Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
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Κωνσταντίνος Αργυρός Τουρκία Ναρκωτικά Τραγουδίστρια

Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης η τραγουδίστρια θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Για ναρκωτικά συνελήφθη η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο ΑργυρόΣίλα Γκέντζογλου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ  εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για πάνω από 20 πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται η καλλιτέχνιδα, καθώς και ο τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.


Η Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δημιουργούν υποψίες πως οι ύποπτοι, αρκετοί από τους οποίους είναι γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή διευκόλυναν τη χρήση τους.


Μετά τις απολογίες τους, οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του τραγουδιστή İlyas Yalçıntaş και άλλων γνωστών προσώπων. Αντίθετα, για τη Σίλα Γκέντζογλου αναφέρεται ότι θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

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Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς εκτεταμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες έχουν εμπλακεί γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης και των social media.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του κατάμεστου Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το ντουέτο του με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Σίλα. Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου».

@nedtoart

#sila #argiros #konstantinosargiros #yanimdauyu

♬ orijinal ses - nedskonzert
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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