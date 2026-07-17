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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, πάνω από 120.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, πάνω από 120.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Πάνω από 450 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ενισχύσεις περίπου 300 στρατιωτικών και από περίπου 30 εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, πάνω από 120.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στην Αραγονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει πάνω από 120.000 στρέμματα και παρουσιάζει «υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης» εξαιτίας του ανέμου, προειδοποίησαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

«Η νύχτα ήταν πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Αυτήν την ώρα, εκτιμούμε ότι η επιφάνεια που κάηκε ξεπερνά τα 120.000 στρέμματα», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, που είναι αρμόδιος για ζητήματα ασφάλειας στους κόλπους της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.

Η πυρκαγιά, από την οποία δεν υπάρχουν θύματα, ξέσπασε την Τετάρτη στην Ορές, αραιοκατοικημένη περιοχή της Αραγονίας όπου πέντε χωριά χρειάστηκε να εκκενωθούν: παρά την έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστών τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή, «η φωτιά παρέμεινε πολύ ενεργή», διευκρίνισε η περιφερειακή κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Πάνω από 450 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ενισχύσεις περίπου 300 στρατιωτικών και από περίπου 30 εναέρια μέσα, συνέχιζαν σήμερα το πρωί να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

«Ο κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει πολύ υψηλός» λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου, και η προτεραιότητα είναι να «συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την προστασία όλων των κατοικημένων οικισμών», σημείωσε ο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο.

Η Ισπανία έζησε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της. Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 70.000 στρέμματα κάηκαν από τη δασική αυτή πυρκαγιά που ξέσπασε στις 9 Ιουλίου στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια κύματα καύσωνα ολοένα και μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025 πάνω από 3.930.000 στρέμματα κάηκαν από τις φλόγες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), στον χειρότερο απολογισμό στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

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Πάνω από 724.880 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς στη χώρα.

Πέρυσι, «το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας που κάηκε στην Ευρώπη» βρισκόταν στην Ισπανία, υπενθύμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ όταν επισκέφθηκε τον τόπο της φονικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία, υπογραμμίζοντας ότι «οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης κατάστασης επιδεινώνονται» και προειδοποιώντας για το «περίπλοκο καλοκαίρι» που έρχεται.
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