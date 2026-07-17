Η Δανία επεκτείνει την απαγόρευση της μπούρκας σε σχολεία και πανεπιστήμια: Στόχος η αντιμετώπιση των «παράλληλων κοινωνιών»

Η κυβέρνηση της Μέτε Φρεντέρικσεν προωθεί νομοθεσία που απαγορεύει την πλήρη κάλυψη του προσώπου στις εκπαιδευτικές δομές, στο πλαίσιο της επιδίωξης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής





Η χρήση της νικάμπ έχει ήδη απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους στη Δανία από το 2018, ωστόσο η νέα νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει ότι η απαγόρευση θα επεκταθεί και στις αίθουσες διδασκαλίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.



Berlingske, η οποία επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, η κυβέρνηση θα επαναφέρει προς ψήφιση νομοσχέδια που δεν πρόλαβαν να εγκριθούν πριν από τις εκλογές.



«Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που δεν υιοθετήθηκαν πριν από τις εκλογές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των μέτρων κατά των παράλληλων κοινωνιών και του αρνητικού κοινωνικού ελέγχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Τι είναι οι «παράλληλες κοινωνίες» Στη Δανία, ο όρος «παράλληλες κοινωνίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει οικιστικές περιοχές όπου περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.



Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης και κοινωνικού ελέγχου μέσα σε συγκεκριμένες κοινότητες.







Από τις αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη Η Δανία διαθέτει μία από τις αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, τις οποίες υιοθέτησε μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2019 από την κυβέρνηση της σοσιαλδημοκράτισσας πρωθυπουργού



Εκτός από την απαγόρευση της μπούρκας, η χώρα έχει θεσπίσει σειρά αυστηρών μέτρων, όπως:



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- τη μεταφορά μεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία «παράλληλων» κοινοτήτων, στο πλαίσιο του λεγόμενου «νόμου για τα γκέτο»,

- τη δυνατότητα των συνοριακών αρχών να κατάσχουν αντικείμενα αξίας, όπως κοσμήματα και ρολόγια, για την κάλυψη μέρους του κόστους φιλοξενίας των μεταναστών,

- οικονομικό κίνητρο περίπου 4.500 λιρών σε όσους επιλέγουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και

Η κυβέρνηση της Δανίας σχεδιάζει να επεκτείνει την απαγόρευση της μπούρκας και κάθε ενδύματος που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο και στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των λεγόμενων «παράλληλων κοινωνιών».Η χρήση της μπούρκας και τουέχει ήδη απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους στηαπό το 2018, ωστόσο η νέα νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει ότι η απαγόρευση θα επεκταθεί και στις αίθουσες διδασκαλίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.Σύμφωνα με τη συντηρητική εφημερίδα, η οποία επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, η κυβέρνηση θα επαναφέρει προς ψήφιση νομοσχέδια που δεν πρόλαβαν να εγκριθούν πριν από τις εκλογές.«Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που δεν υιοθετήθηκαν πριν από τις εκλογές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των μέτρων κατά των παράλληλων κοινωνιών και του αρνητικού κοινωνικού ελέγχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Στη Δανία, ο όρος «παράλληλες κοινωνίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει οικιστικές περιοχές όπου περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης και κοινωνικού ελέγχου μέσα σε συγκεκριμένες κοινότητες.Πάντως, επικριτές της πρωτοβουλίας επισημαίνουν ότι η χρήση μπούρκας ή άλλων ενδυμάτων που καλύπτουν πλήρως το πρόσωπο στις σχολικές και πανεπιστημιακές αίθουσες είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αμφισβητώντας την πρακτική αναγκαιότητα του μέτρου.Η Δανία διαθέτει μία από τις αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, τις οποίες υιοθέτησε μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2019 από την κυβέρνηση της σοσιαλδημοκράτισσας πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν , με στόχο - όπως έχει δηλώσει - την προστασία της «δανικής ταυτότητας».Εκτός από την απαγόρευση της, η χώρα έχει θεσπίσει σειρά αυστηρών μέτρων, όπως:- την υποχρεωτική εκμάθηση της δανικής γλώσσας για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και τα παιδιά τους, με απώλεια κοινωνικών παροχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,- τη μεταφορά μεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία «παράλληλων» κοινοτήτων, στο πλαίσιο του λεγόμενου «νόμου για τα γκέτο»,- τη δυνατότητα των συνοριακών αρχών να κατάσχουν αντικείμενα αξίας, όπως κοσμήματα και ρολόγια, για την κάλυψη μέρους του κόστους φιλοξενίας των μεταναστών,- οικονομικό κίνητρο περίπου 4.500 λιρών σε όσους επιλέγουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και

- την ανάκληση αδειών παραμονής σε πρόσφυγες όταν οι χώρες προέλευσής τους χαρακτηρίζονται πλέον ασφαλείς.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Συρία, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.



Στο στόχαστρο και το κάλεσμα για προσευχή Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να απαγορεύσει το μουσουλμανικό κάλεσμα για προσευχή (adhan), με υπουργούς να υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας «η ατμόσφαιρα θυμίζει προάστιο του Ισλαμαμπάντ».